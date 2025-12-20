Рейтинг@Mail.ru
Эксперт из Китая рассказал о задачах будущих станций на Луне - РИА Новости, 20.12.2025
07:03 20.12.2025
Эксперт из Китая рассказал о задачах будущих станций на Луне
Эксперт из Китая рассказал о задачах будущих станций на Луне
Будущие лунные исследовательские станции смогут заниматься различной деятельностью, включая добычу и переработку ресурсов, а также внеземной туризм, поделился... РИА Новости, 20.12.2025
луна, сша, китай, дональд трамп, роскосмос, китайская национальная космическая администрация
Луна, США, Китай, Дональд Трамп, Роскосмос, Китайская национальная космическая администрация
Эксперт из Китая рассказал о задачах будущих станций на Луне

Лань Шуньчжэн: задачами станций на Луне будут добыча ресурсов и туризм

Луна
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Луна. Архивное фото
ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Будущие лунные исследовательские станции смогут заниматься различной деятельностью, включая добычу и переработку ресурсов, а также внеземной туризм, поделился мнением с РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн.
Эксперт отметил, что с началом эры научных исследований Луны многие страны, включая США, Китай, Индию, Россию, Японию и страны Европейского союза, выразили заинтересованность в отправке пилотируемых миссий на Луну и, в конечном итоге, в создании постоянных исследовательских станций на её поверхности.
В КНР усомнились в возможности установки США ядерного реактора на Луне
06:45
"Будущие лунные исследовательские станции смогут заниматься различными видами деятельности, включая изучение происхождения системы Земля-Луна и Солнечной системы, проведение научных исследований с поверхности Луны, добычу и переработку лунных ресурсов, использование и производство ресурсов на месте, а также внеземной туризм", - сказал Лань Шуньчжэн.
США хотят к 2030 году развернуть на Луне ядерный реактор, а также другие элементы постоянного лунного форпоста, следует из указа американского президента Дональда Трампа.
"Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация в мае подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне. В "Роскосмосе" сообщали, что на станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.
США хотят к 2030 году развернуть ядерный реактор на Луне
Вчера, 01:04
 
ЛунаСШАКитайДональд ТрампРоскосмосКитайская национальная космическая администрация
 
 
