Эксперт из Китая рассказал о задачах будущих станций на Луне

ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Будущие лунные исследовательские станции смогут заниматься различной деятельностью, включая добычу и переработку ресурсов, а также внеземной туризм, поделился мнением с РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн.
Эксперт отметил, что с началом эры научных исследований Луны многие страны, включая США, Китай, Индию, Россию, Японию и страны Европейского союза, выразили заинтересованность в отправке пилотируемых миссий на Луну и, в конечном итоге, в создании постоянных исследовательских станций на её поверхности.
"Будущие лунные исследовательские станции смогут заниматься различными видами деятельности, включая изучение происхождения системы Земля-Луна и Солнечной системы, проведение научных исследований с поверхности Луны, добычу и переработку лунных ресурсов, использование и производство ресурсов на месте, а также внеземной туризм", - сказал Лань Шуньчжэн.
США хотят к 2030 году развернуть на Луне ядерный реактор, а также другие элементы постоянного лунного форпоста, следует из указа американского президента Дональда Трампа.
"Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация в мае подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне. В "Роскосмосе" сообщали, что на станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.