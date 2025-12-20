Эксперт из Китая рассказал о задачах будущих станций на Луне

ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Будущие лунные исследовательские станции смогут заниматься различной деятельностью, включая добычу и переработку ресурсов, а также внеземной туризм, поделился мнением с РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн.

"Будущие лунные исследовательские станции смогут заниматься различными видами деятельности, включая изучение происхождения системы Земля-Луна и Солнечной системы, проведение научных исследований с поверхности Луны, добычу и переработку лунных ресурсов, использование и производство ресурсов на месте, а также внеземной туризм", - сказал Лань Шуньчжэн.