Рейтинг@Mail.ru
Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:34 20.12.2025 (обновлено: 15:56 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/lobotskiy-2063505267.html
Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий - РИА Новости, 20.12.2025
Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
Актер Анатолий Лобоцкий скончался, ему было 66 лет, сообщила РИА Новости народная артистка России Юлия Рутберг. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T13:34:00+03:00
2025-12-20T15:56:00+03:00
культура
россия
юлия рутберг
театр
анатолий лобоцкий (артист)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98910/13/989101332_0:179:1319:921_1920x0_80_0_0_6794825209f54745f9b464be48e8f4cb.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98910/13/989101332_0:56:1319:1045_1920x0_80_0_0_e0bd6f44a7d66d5daf10f013af3e08ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юлия рутберг, театр, анатолий лобоцкий (артист)
Культура, Россия, Юлия Рутберг, Театр, Анатолий Лобоцкий (артист)
Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий

Народный артист России Анатолий Лобоцкий умер в возрасте 66 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Анатолий Лобоцкий
Актер Анатолий Лобоцкий - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Актер Анатолий Лобоцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Актер Анатолий Лобоцкий скончался, ему было 66 лет, сообщила РИА Новости народная артистка России Юлия Рутберг.
«

"Да, это правда", — сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Рутберг уточнила, что причиной смерти актера стала продолжительная болезнь.
Лобоцкий родился в 1959-м. Окончил режиссерский факультет тамбовского филиала Московского государственного института культуры, затем в 1980-1985 годах учился в ГИТИСе в мастерской Андрея Гончарова. После окончания вуза его приняли в труппу Театра имени Маяковского, где он стал ведущим актером. В числе его работ на сцене Маяковки: "Плоды просвещения", "Жертва века", "Дети Ванюшина", "Завтра была война", "Театр времен Нерона и Сенеки", "Забавы Дон Жуана", "Кант", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Таланты и поклонники", "Чума на оба ваши дома!", "Синтезатор любви" и другие.
Также Лобоцкий активно снимался в кино. Одна из самых ярких ролей — Андрэ в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов". За время своей творческой карьеры актер подарил зрителям более 60 ролей.
В 1998 году удостоен звания заслуженного артиста России, в 2013-м стал народным артистом. Кроме того, в 2019 году Лобоцкому был присвоен орден Дружбы.
 
КультураРоссияЮлия РутбергТеатрАнатолий Лобоцкий (артист)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала