Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Актер Анатолий Лобоцкий скончался, ему было 66 лет, сообщила РИА Новости народная артистка России Юлия Рутберг.
"Да, это правда", — сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Рутберг уточнила, что причиной смерти актера стала продолжительная болезнь.
Лобоцкий родился в 1959-м. Окончил режиссерский факультет тамбовского филиала Московского государственного института культуры, затем в 1980-1985 годах учился в ГИТИСе в мастерской Андрея Гончарова. После окончания вуза его приняли в труппу Театра имени Маяковского, где он стал ведущим актером. В числе его работ на сцене Маяковки: "Плоды просвещения", "Жертва века", "Дети Ванюшина", "Завтра была война", "Театр времен Нерона и Сенеки", "Забавы Дон Жуана", "Кант", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Таланты и поклонники", "Чума на оба ваши дома!", "Синтезатор любви" и другие.
Также Лобоцкий активно снимался в кино. Одна из самых ярких ролей — Андрэ в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов". За время своей творческой карьеры актер подарил зрителям более 60 ролей.
В 1998 году удостоен звания заслуженного артиста России, в 2013-м стал народным артистом. Кроме того, в 2019 году Лобоцкому был присвоен орден Дружбы.