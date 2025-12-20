https://ria.ru/20251220/ljudi-2063493956.html
В Омской области восемь человек пострадали в ДТП с шестью машинами
В Омской области восемь человек пострадали в ДТП с шестью машинами
Восемь человек пострадали в ДТП с участием шести транспортных средств в Омской области, среди пострадавших два ребенка, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 20.12.2025
