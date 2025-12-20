Рейтинг@Mail.ru
В Омской области восемь человек пострадали в ДТП с шестью машинами
12:40 20.12.2025
В Омской области восемь человек пострадали в ДТП с шестью машинами
В Омской области восемь человек пострадали в ДТП с шестью машинами - РИА Новости, 20.12.2025
В Омской области восемь человек пострадали в ДТП с шестью машинами
Восемь человек пострадали в ДТП с участием шести транспортных средств в Омской области, среди пострадавших два ребенка, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
происшествия
омская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
омская область
россия
происшествия, омская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф
Происшествия, Омская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ
В Омской области восемь человек пострадали в ДТП с шестью машинами

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с участием шести транспортных средств в Омской области, среди пострадавших два ребенка, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
Ранее в ГУ МВД РФ по Омской области сообщили, что в результате ДТП с автобусом в Любинском районе Омской области погибли шесть человек, еще пять пострадали.
"Сотрудники МЧС России оказали помощь пострадавшим в результате ДТП... поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием шести транспортных средств на 548-м километре ФАД Р-402 в Любинском районе Омской области... По оперативным данным шесть человек погибли. Травмированы восемь человек, из них два ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка МЧС.
В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС деблокировали пострадавших. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. От МЧС России привлечены 10 человек и три единицы техники.
Сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение, добавили в главке МЧС.
Последствия ДТП с автобусом и легковым автомобилем на трассе под Новосибирском - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском увеличилось до десяти
ПроисшествияОмская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФ
 
 
