Ливанские власти почти собрали оружие у "Хезболлы" к югу от реки Литани

БЕЙРУТ, 20 дек - РИА Новости. Ливан приближается к завершению первого этапа плана по передаче вооружений от шиитской группировки "Хезболлах" под государственный контроль, почти забрав оружие к югу от реки Литани вблизи севера Израиля, заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам.

"Ливан близок к завершению первого этапа плана по монополизации вооружений, который касается района к югу от реки Литани, и готов перейти ко второму этапу плана по консолидации вооружений, который касается района к северу от реки Литани", - сказал Салам на встрече с главой ливанских переговорщиков с Израилем Симоном Карамом. Его слова приводит канцелярия ливанского правительства.

В начале августа премьер-министр объявил, что поручил ливанской армии разработать план реализации передачи вооружений государству, включая разоружение " Хезболлах ", чтобы завершить этот процесс на территории к югу от реки Литани до конца года. В течение последних нескольких месяцев ливанская армия периодически представляла правительству отчеты о выполнении плана разоружения. Однако движение "Хезболлах" заявило, что будет рассматривать это решение как "несуществующее".

Призывы к монополизации всего оружия ливанским государством, которые касаются арсенала "Хезболлах", неоднократно звучали в региональных и западных столицах, а также среди ливанских политических сил. Однако "Хезболлах" заявляет, что оружие, которым она располагает, предназначено исключительно для сопротивления израильской оккупации южного Ливана

Соглашение о прекращении огня между "Хезболлах" и Израилем вступило в силу 27 ноября 2024 года, более чем через год после того, как "Хезболлах" открыла так называемый "фронт поддержки палестинского сектора Газа" в октябре 2023 года.

Израильская армия должна была завершить вывод войск из оккупированных районов южного Ливана к рассвету 26 января 2025 года. Однако Израиль не уложился в срок и сохранил своё военное присутствие в пяти стратегических точках южного Ливана, оправдывая это необходимостью обеспечить защиту поселений на севере.