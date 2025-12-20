ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. В Киеве понимают, что украинские войска ждет бойня под Красным Лиманом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "Командование ВСУ с ужасом начинают признавать, что Лиманский участок фронта превращается в очередную бойню для украинской пехоты, схожую с катастрофическим для ВСУ отступлением из Северска", — сказал собеседник агентства.

По его словам, часть боевиков, разбитых в Северске , отступают в сторону Красного Лимана, где их ждет очередная мясорубка. Нехватка личного состава и резервов противника ведет к планомерному освобождению северной части Донецкой Народной Республики.

Украинские чиновники признают, что ситуация на Лиманском направлении для ВСУ весьма печальна, заключили в силовых структурах.

Об освобождении Северска начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину 11 декабря. В четверг он сообщил, что штурмовики ведут уличные бои в Красном Лимане, а также продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ на берегу реки Оскол.