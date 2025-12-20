Рейтинг@Mail.ru
В Киеве понимают, что ВСУ ждет бойня под Красным Лиманом, сообщили силовики - РИА Новости, 20.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 20.12.2025 (обновлено: 08:35 20.12.2025)
В Киеве понимают, что ВСУ ждет бойня под Красным Лиманом, сообщили силовики
В Киеве понимают, что ВСУ ждет бойня под Красным Лиманом, сообщили силовики - РИА Новости, 20.12.2025
В Киеве понимают, что ВСУ ждет бойня под Красным Лиманом, сообщили силовики
В Киеве понимают, что украинские войска ждет бойня под Красным Лиманом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 20.12.2025
В Киеве понимают, что ВСУ ждет бойня под Красным Лиманом, сообщили силовики

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. В Киеве понимают, что украинские войска ждет бойня под Красным Лиманом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Командование ВСУ с ужасом начинают признавать, что Лиманский участок фронта превращается в очередную бойню для украинской пехоты, схожую с катастрофическим для ВСУ отступлением из Северска", — сказал собеседник агентства.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Группировка в Славянске не поможет отступающим из-под Северска силам ВСУ
14 декабря, 06:49
По его словам, часть боевиков, разбитых в Северске, отступают в сторону Красного Лимана, где их ждет очередная мясорубка. Нехватка личного состава и резервов противника ведет к планомерному освобождению северной части Донецкой Народной Республики.
Украинские чиновники признают, что ситуация на Лиманском направлении для ВСУ весьма печальна, заключили в силовых структурах.
Аудиозапись радиоперехвата о казнях мирных жителей Красного Лимана боевиками ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Боевики ВСУ казнят жителей Красного Лимана, следует из радиоперехвата
30 октября, 12:28
Об освобождении Северска начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину 11 декабря. В четверг он сообщил, что штурмовики ведут уличные бои в Красном Лимане, а также продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ на берегу реки Оскол.
В четверг офицер разведподразделения Южной группировки войск заявил, что деморализованные остатки противника, окруженные под Северском, безуспешно пытаются выйти к основным подразделениям. Он отметил, что полностью нарушена наземная логистика ВСУ от северной части города в сторону Славянска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
