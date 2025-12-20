Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, чего ждут Россия и страны Африки от встречи в Каире - РИА Новости, 20.12.2025
13:58 20.12.2025
Лавров рассказал, чего ждут Россия и страны Африки от встречи в Каире
Лавров рассказал, чего ждут Россия и страны Африки от встречи в Каире - РИА Новости, 20.12.2025
Лавров рассказал, чего ждут Россия и страны Африки от встречи в Каире
Лидеры РФ и стран Африки ожидают от министерской встречи в Каире предложений по расширению сотрудничества, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.12.2025
в мире
россия
африка
каир (город)
сергей лавров
россия
африка
каир (город)
в мире, россия, африка, каир (город), сергей лавров
В мире, Россия, Африка, Каир (город), Сергей Лавров
Лавров рассказал, чего ждут Россия и страны Африки от встречи в Каире

Лавров: лидеры РФ и стран Африки ждут предложений по расширению сотрудничества

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Россия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка
Россия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Россия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка. Архивное фото
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Лидеры РФ и стран Африки ожидают от министерской встречи в Каире предложений по расширению сотрудничества, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Руководители наших государств возлагают большие надежды на сегодняшнюю встречу, ожидают от нас конструктивных решений, согласованных предложений, направленных на расширение многогранного сотрудничества между Россией и Африкой", - сказал он на открытии пленарного заседания Второй министерской конференции форума партнерства Россия - Африка.
Россия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Каире началось первое пленарное заседание форума Россия-Африка
Вчера, 13:50
 
В миреРоссияАфрикаКаир (город)Сергей Лавров
 
 
