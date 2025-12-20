Директор зоопарка в Васильевке рассказал о самочувствии пострадавшего льва

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Самочувствие льва Нео, пострадавшего при ударе ВСУ по зоопарку в Васильевке, хорошее, хищник вернулся к привычному образу жизни, сообщил РИА Новости директор зоопарка Александр Пылышенко.

"Лев чувствует себя хорошо, аппетит у него нормальный. Нео вернулся к привычному образу жизни. Мы уже выпускали его в наружный вольер", - сказал Пылышенко.