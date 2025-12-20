Рейтинг@Mail.ru
Директор зоопарка в Васильевке рассказал о самочувствии пострадавшего льва - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/lev-2063548221.html
Директор зоопарка в Васильевке рассказал о самочувствии пострадавшего льва
Директор зоопарка в Васильевке рассказал о самочувствии пострадавшего льва - РИА Новости, 20.12.2025
Директор зоопарка в Васильевке рассказал о самочувствии пострадавшего льва
Самочувствие льва Нео, пострадавшего при ударе ВСУ по зоопарку в Васильевке, хорошее, хищник вернулся к привычному образу жизни, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T17:41:00+03:00
2025-12-20T17:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062151995_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a4d65b837a6b52fef78eb9a75ec47ba.jpg
https://ria.ru/20251220/uscherb-2063527156.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лев Нео, раненный дроном ВСУ, идет на поправку
Лев, пострадавший при ударе украинского беспилотника по зоопарку в Васильевке в Запорожской области, выжил, отделавшись контузией, и сейчас самостоятельно ходит, сообщил РИА Новости хозяин Васильевского зоопарка Александр Пылышенко
2025-12-20T17:41
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062151995_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ebf47f3b6560abf21367f351b2ef4c5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Директор зоопарка в Васильевке рассказал о самочувствии пострадавшего льва

РИА Новости: пострадавший при ударе по Васильевке лев вернулся к привычной жизни

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Самочувствие льва Нео, пострадавшего при ударе ВСУ по зоопарку в Васильевке, хорошее, хищник вернулся к привычному образу жизни, сообщил РИА Новости директор зоопарка Александр Пылышенко.
"Лев чувствует себя хорошо, аппетит у него нормальный. Нео вернулся к привычному образу жизни. Мы уже выпускали его в наружный вольер", - сказал Пылышенко.
По его словам, в вольере лев обитает вместе с парой хищников: тигром и тигрицей.
ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Директор зоопарка в Запорожской области рассказал об ущербе после атаки ВСУ
Вчера, 15:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала