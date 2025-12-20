https://ria.ru/20251220/lev-2063548221.html
Директор зоопарка в Васильевке рассказал о самочувствии пострадавшего льва
Директор зоопарка в Васильевке рассказал о самочувствии пострадавшего льва - РИА Новости, 20.12.2025
Директор зоопарка в Васильевке рассказал о самочувствии пострадавшего льва
Самочувствие льва Нео, пострадавшего при ударе ВСУ по зоопарку в Васильевке, хорошее, хищник вернулся к привычному образу жизни, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 20.12.2025
Лев Нео, раненный дроном ВСУ, идет на поправку
Лев, пострадавший при ударе украинского беспилотника по зоопарку в Васильевке в Запорожской области, выжил, отделавшись контузией, и сейчас самостоятельно ходит, сообщил РИА Новости хозяин Васильевского зоопарка Александр Пылышенко
