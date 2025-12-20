Рейтинг@Mail.ru
Власти проверят обеспечение жителей Краснотурьинска льготными лекарствами - РИА Новости, 20.12.2025
17:01 20.12.2025
Власти проверят обеспечение жителей Краснотурьинска льготными лекарствами
Власти проверят обеспечение жителей Краснотурьинска льготными лекарствами
происшествия
свердловская область
краснотурьинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, свердловская область, краснотурьинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Краснотурьинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Власти проверят обеспечение жителей Краснотурьинска льготными лекарствами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Комиссия министерства здравоохранения Свердловской области проверит работу по обеспечению жителей Краснотурьинска льготными лекарствами, сообщает пресс-служба областного ведомства.
"По поручению заместителя губернатора - министра здравоохранения Татьяны Савиновой в Краснотурьинск выехала комплексная комиссия специалистов минздрава Свердловской области для анализа работы по обеспечению жителей льготными лекарственными препаратами в городе", - говорится в сообщении.
Сообщается, что специалисты проанализируют работу с выпиской лекарств льготникам и наличие их в аптеках.
Ранее житель Краснотурьинска в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на дефицит льготных лекарств, положенных после операций или перенесенных заболеваний. По его словам, поликлиники объясняют это отсутствием финансирования. Он попросил президента воздействовать на региональные власти, чтобы нуждающиеся в лекарствах смогли их получить. После этого свердловское управление СК РФ возбудило уголовное дело о халатности.
По словам министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, в начале лета 2025 года мужчина попал в больницу, после выписки из стационара ему были назначены лекарственные препараты. Началось обеспечение по федеральной программе (БСК), которая финансируется как за счет средств федерального, так и за счет средств областного бюджетов.
Власти уточняют, что препараты пациенту были выписаны в июле, августе, а последняя выписка была в октябре, продолжительностью на два месяца.
ПроисшествияСвердловская областьКраснотурьинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
