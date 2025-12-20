Власти проверят обеспечение жителей Краснотурьинска льготными лекарствами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Комиссия министерства здравоохранения Свердловской области проверит работу по обеспечению жителей Краснотурьинска льготными лекарствами, Комиссия министерства здравоохранения Свердловской области проверит работу по обеспечению жителей Краснотурьинска льготными лекарствами, сообщает пресс-служба областного ведомства.

"По поручению заместителя губернатора - министра здравоохранения Татьяны Савиновой в Краснотурьинск выехала комплексная комиссия специалистов минздрава Свердловской области для анализа работы по обеспечению жителей льготными лекарственными препаратами в городе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что специалисты проанализируют работу с выпиской лекарств льготникам и наличие их в аптеках.

Ранее житель Краснотурьинска в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на дефицит льготных лекарств, положенных после операций или перенесенных заболеваний. По его словам, поликлиники объясняют это отсутствием финансирования. Он попросил президента воздействовать на региональные власти, чтобы нуждающиеся в лекарствах смогли их получить. После этого свердловское управление СК РФ возбудило уголовное дело о халатности.

По словам министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, в начале лета 2025 года мужчина попал в больницу, после выписки из стационара ему были назначены лекарственные препараты. Началось обеспечение по федеральной программе (БСК), которая финансируется как за счет средств федерального, так и за счет средств областного бюджетов.