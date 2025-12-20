Рейтинг@Mail.ru
Лавров проинформировал президента Египта о ходе спецоперации - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 20.12.2025 (обновлено: 20:31 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/lavrov-2063563748.html
Лавров проинформировал президента Египта о ходе спецоперации
Лавров проинформировал президента Египта о ходе спецоперации - РИА Новости, 20.12.2025
Лавров проинформировал президента Египта о ходе спецоперации
Глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и главу МИД страны Бадра Абдельати о ходе спецоперации России на Украине,... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T20:27:00+03:00
2025-12-20T20:31:00+03:00
в мире
египет
россия
украина
сергей лавров
абдель фаттах ас-сиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044812267_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_b8d787c2b068e8d5af8bdb93fcb037df.jpg
https://ria.ru/20251220/lavrov-2063558826.html
египет
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044812267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69ad87d47667a569d8d93bfa600dee5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, россия, украина, сергей лавров, абдель фаттах ас-сиси
В мире, Египет, Россия, Украина, Сергей Лавров, Абдель Фаттах ас-Сиси
Лавров проинформировал президента Египта о ходе спецоперации

Лавров поблагодарил президента Египта за взвешенный подход к украинскому кризису

© AP Photo / Mary AltafferМинистр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и главу МИД страны Бадра Абдельати о ходе спецоперации России на Украине, сообщил российский МИД.
"Сергей Лавров проинформировал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и министра иностранных дел и по вопросам эмиграции АРЕ Бадра Абдельати о ходе специальной военной операции, выразил признательность египетскому руководству за взвешенный подход к украинскому кризису", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на второй министерской конференции форума партнерства Россия — Африка в Каире - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Россия и Африка укрепят сотрудничество в сфере безопасности, заявил Лавров
Вчера, 19:43
 
В миреЕгипетРоссияУкраинаСергей ЛавровАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала