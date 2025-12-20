https://ria.ru/20251220/lavrov-2063563748.html
Лавров проинформировал президента Египта о ходе спецоперации
Лавров проинформировал президента Египта о ходе спецоперации - РИА Новости, 20.12.2025
Лавров проинформировал президента Египта о ходе спецоперации
Глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и главу МИД страны Бадра Абдельати о ходе спецоперации России на Украине,... РИА Новости, 20.12.2025
В мире, Египет, Россия, Украина, Сергей Лавров, Абдель Фаттах ас-Сиси
Лавров проинформировал президента Египта о ходе спецоперации
Лавров поблагодарил президента Египта за взвешенный подход к украинскому кризису