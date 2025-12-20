https://ria.ru/20251220/lavrov-2063560978.html
Лавров: конференция в Каире поможет подготовиться к саммиту Россия — Африка
Лавров: конференция в Каире поможет подготовиться к саммиту Россия — Африка - РИА Новости, 20.12.2025
Лавров: конференция в Каире поможет подготовиться к саммиту Россия — Африка
Состоявшаяся в Египте конференция Форума партнерства "Россия - Африка" создала задел для качественной подготовки третьего саммита "Россия - Африка",... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T19:57:00+03:00
в мире
египет
россия
африка
сергей лавров
