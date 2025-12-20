Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, что обсудил в Каире с партнерами из Африки
19:37 20.12.2025 (обновлено: 20:37 20.12.2025)
Лавров рассказал, что обсудил в Каире с партнерами из Африки
Лавров рассказал, что обсудил в Каире с партнерами из Африки
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ходе второй министерской конференции "Россия - Африка" обсудил с африканскими партнерами... РИА Новости, 20.12.2025
каир (город)
африка
сергей лавров
в мире
египет
каир (город)
африка
египет
каир (город), африка, сергей лавров, в мире, египет
Каир (город), Африка, Сергей Лавров, В мире, Египет
Лавров рассказал, что обсудил в Каире с партнерами из Африки

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ходе второй министерской конференции "Россия - Африка" обсудил с африканскими партнерами создание условий для роста взаимного товарооборота и реализации совместных инвестпроектов.
"Договорились о создании условий и дополнительных конкретных шагах по увеличению объемов взаимного товарооборота, реализации перспективных совместных инвестиционных проектов в сферах высоких технологий, во всех аспектах энергетики и в других областях, а также в культурно-гуманитарной, образовательной сфере", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта.
Форум партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Россия и Африка не сокрушаются о санкциях Запада, заявил Лавров
Каир (город)АфрикаСергей ЛавровВ миреЕгипет
 
 
