Лавров рассказал, что обсудил в Каире с партнерами из Африки

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ходе второй министерской конференции "Россия - Африка" обсудил с африканскими партнерами создание условий для роста взаимного товарооборота и реализации совместных инвестпроектов.