18:42 20.12.2025
Лавров проводит переговоры с главой МИД Южного Судана
Лавров проводит переговоры с главой МИД Южного Судана
Лавров проводит переговоры с главой МИД Южного Судана

Лавров проводит переговоры с главой МИД Южного Судана Симайей Кумбой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка проводит переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мандеей Семайей Кумбой.
"Я думаю, это хорошая возможность "на полях" встречи обсудить наши двусторонние отношения и ситуацию в вашем регионе", - сказал Лавров в ходе встречи.
В свою очередь, глава МИД Судана поблагодарил Лаврова за приглашение на конференцию и пояснил, что правительство Южного Судана вместе с региональными партнерами прикладывают усилия для установления мира в соседнем Судане.
Лавров обсудит с главой МИД Туниса восстановление объема торговли
Вчера, 18:19
 
