Лавров проводит переговоры с главой МИД Южного Судана
Глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка проводит переговоры с министром иностранных дел и... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T18:42:00+03:00
2025-12-20T18:42:00+03:00
2025-12-20T18:42:00+03:00
в мире
россия
южный судан
сергей лавров
Лавров проводит переговоры с главой МИД Южного Судана
