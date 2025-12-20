https://ria.ru/20251220/lavrov-2063547203.html
Лавров встретился с главой МИД Алжира в Каире
Лавров встретился с главой МИД Алжира в Каире - РИА Новости, 20.12.2025
Лавров встретился с главой МИД Алжира в Каире
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T17:32:00+03:00
2025-12-20T17:32:00+03:00
2025-12-20T17:32:00+03:00
в мире
россия
алжир (провинция)
каир (город)
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982907261_0:284:3073:2012_1920x0_80_0_0_25418668df531114b7f5447ebfc1d74d.jpg
https://ria.ru/20251220/alzhir-2063530278.html
россия
алжир (провинция)
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982907261_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_1a163ca2e67d48200c4430f1793b6f1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, алжир (провинция), каир (город), сергей лавров
В мире, Россия, Алжир (провинция), Каир (город), Сергей Лавров
Лавров встретился с главой МИД Алжира в Каире
Лавров провел встречу с главой МИД Алжира на форуме Россия-Африка в Каире
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка, которая проходит 19-20 декабря в Каире.
«
"Мой дорогой друг, как же приятно снова встретиться с человеком, с которым мы пережили множество исторических событий, и исторические события никогда не прекращаются. Как говорят наши китайские братья, "Бог тебя упаси жить в интересные времена". Но интересные времена могут быть увлекательными особенно для дипломатов, потому что нам нужно что-то делать", - сказал Лавров.
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 23 марта 1962 года. Как отмечали ранее в российском дипведомстве, значимыми направлениями российско-алжирского сотрудничества являются проекты в сфере энергетики, металлургической, железорудной и автомобильной промышленности.