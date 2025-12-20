Россия помогает странам Африки укреплять их безопасность, заявил Лавров

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Россия помогает государствам Африки укреплять их безопасность, в первую очередь в рамках контртерроризма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Помогаем укреплять обороноспособность африканских государств для противостояния внутренним и внешним угрозам, в первую очередь – террористическим", - сказал российский министр иностранных дел, выступая на открытии пленарного заседания второй министерской конференции Форума партнёрства Россия-Африка.