Лавров призвал подойти к саммиту Россия-Африка с конкретными результатами - РИА Новости, 20.12.2025
14:01 20.12.2025
Лавров призвал подойти к саммиту Россия-Африка с конкретными результатами
Лавров призвал подойти к саммиту Россия-Африка с конкретными результатами
Необходимо подойти к третьему саммиту Россия-Африка с набором конкретных, практических результатов, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров.
2025
1920
1920
true
россия, африка, сергей лавров
Россия, Африка, Сергей Лавров
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Необходимо подойти к третьему саммиту Россия-Африка с набором конкретных, практических результатов, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров.
"На будущий год намечено проведение третьего саммита РоссияАфрика. Исходим из того, что мы должны подойти к этому мероприятию с набором конкретных, практических результатов. В частности, планируем представить нашим руководителям проект нового трехлетнего плана действий, зафиксировав в нем перспективные направления партнерства", - сказал он на открытии пленарного заседания второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.
Лавров рассказал, чего ждут Россия и страны Африки от встречи в Каире
РоссияАфрикаСергей Лавров
 
 
