Лавров призвал подойти к саммиту Россия-Африка с конкретными результатами
Лавров призвал подойти к саммиту Россия-Африка с конкретными результатами - РИА Новости, 20.12.2025
Лавров призвал подойти к саммиту Россия-Африка с конкретными результатами
Необходимо подойти к третьему саммиту Россия-Африка с набором конкретных, практических результатов, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.12.2025
