В Минпромторге рассказали о работе над самолетом "Ладога" - РИА Новости, 20.12.2025
10:49 20.12.2025 (обновлено: 12:18 20.12.2025)
В Минпромторге рассказали о работе над самолетом "Ладога"
Российские специалисты работают над самолетом "Ладога" для региональных перевозок, сообщили РИА Новости в Минпромторге.
россия
В Минпромторге рассказали о работе над самолетом "Ладога"

В России создают самолет "Ладога" для региональных перевозок

Опытный образец самолета "Ладога"
Опытный образец самолета "Ладога". Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские специалисты работают над самолетом "Ладога" для региональных перевозок, сообщили РИА Новости в Минпромторге.
"По программе ТВРС-44 в настоящее время ведется работа по изготовлению опытного образца воздушного судна", — рассказали в ведомстве.
"Ладога" — региональный самолет, призванный заменить устаревшие, но еще эксплуатируемые модели Ан-24, Ан-26 и Як-40. Он рассчитан на перевозку до 44 пассажиров, разрабатывают и грузопассажирскую модификацию. Планируется создать удлиненную версию на 58 мест.

В пятницу президент Владимир Путин заявил на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия нуждается в самолете для региональных перевозок.
В Минпромторге также сообщили, что первый полет легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 ожидается в ближайшее время.
Отечественные разработки, в частности МС-21, конкурентоспособны на рынке и обладают серьезным коммерческим потенциалом, добавили в ведомстве. Сейчас актуальна реализация проекта широкофюзеляжного самолета для международных перевозок и перелетов внутри страны.
