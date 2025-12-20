https://ria.ru/20251220/ladoga-2063484293.html
В Минпромторге рассказали о работе над самолетом "Ладога"
В Минпромторге рассказали о работе над самолетом "Ладога" - РИА Новости, 20.12.2025
В Минпромторге рассказали о работе над самолетом "Ладога"
Российские специалисты работают над самолетом "Ладога" для региональных перевозок, сообщили РИА Новости в Минпромторге. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T10:49:00+03:00
2025-12-20T10:49:00+03:00
2025-12-20T12:18:00+03:00
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ан-24
ан-26
як-40
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052414859_0:25:3273:1866_1920x0_80_0_0_1687248cc474bd1f5056ca0c366e2190.jpg
https://ria.ru/20251219/rossija-2063448570.html
https://ria.ru/20251028/samolet-2051096588.html
https://ria.ru/20250805/rostehi-2033413047.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052414859_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_2c93476c7433a19115b70a07f116ad05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ан-24, ан-26, як-40, экономика
Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ан-24, Ан-26, Як-40, Экономика
В Минпромторге рассказали о работе над самолетом "Ладога"
В России создают самолет "Ладога" для региональных перевозок
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские специалисты работают над самолетом "Ладога" для региональных перевозок, сообщили РИА Новости в Минпромторге.
"По программе ТВРС-44 в настоящее время ведется работа по изготовлению опытного образца воздушного судна", — рассказали в ведомстве.
"Ладога" — региональный самолет, призванный заменить устаревшие, но еще эксплуатируемые модели Ан-24, Ан-26 и Як-40. Он рассчитан на перевозку до 44 пассажиров, разрабатывают и грузопассажирскую модификацию. Планируется создать удлиненную версию на 58 мест.
В пятницу президент Владимир Путин заявил на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия нуждается в самолете для региональных перевозок.
В Минпромторге также сообщили, что первый полет легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 ожидается в ближайшее время.
Отечественные разработки, в частности МС-21, конкурентоспособны на рынке и обладают серьезным коммерческим потенциалом, добавили в ведомстве. Сейчас актуальна реализация проекта широкофюзеляжного самолета для международных перевозок и перелетов внутри страны.