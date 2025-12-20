В Минпромторге рассказали о работе над самолетом "Ладога"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские специалисты работают над самолетом "Ладога" для региональных перевозок, сообщили РИА Новости в Минпромторге.

"По программе ТВРС -44 в настоящее время ведется работа по изготовлению опытного образца воздушного судна", — рассказали в ведомстве.

"Ладога" — региональный самолет, призванный заменить устаревшие, но еще эксплуатируемые модели Ан-24, Ан-26 и Як-40. Он рассчитан на перевозку до 44 пассажиров, разрабатывают и грузопассажирскую модификацию. Планируется создать удлиненную версию на 58 мест.

В пятницу президент Владимир Путин заявил на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия нуждается в самолете для региональных перевозок.

В Минпромторге также сообщили, что первый полет легкомоторного многоцелевого самолета " Байкал " с российским двигателем ВК-800 ожидается в ближайшее время.