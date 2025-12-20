Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/kurs--2063451772.html
Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке
Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке - РИА Новости, 20.12.2025
Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке
Основные факторы давления на рубль сместились на первый квартал 2026 года, поэтому решение Банка России о снижении ключевой ставки не изменит вектор движения... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T02:17:00+03:00
2025-12-20T02:17:00+03:00
экономика
спартак соболев
альфа-форекс
центральный банк рф (цб рф)
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_0:91:6000:3466_1920x0_80_0_0_4464e1fea9a5a1e461576c68284dc0fe.jpg
https://ria.ru/20251217/dollar-2062511026.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_630:0:5370:3555_1920x0_80_0_0_0a5153cf8fbf811bfbc46c0c36f252e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, спартак соболев, альфа-форекс, центральный банк рф (цб рф), ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Спартак Соболев, Альфа-Форекс, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке

Аналитик Соболев спрогнозировал доллар по 85 рублей после снижения ставки

© Depositphotos.com / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Depositphotos.com / valphoto
Курс рубля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Основные факторы давления на рубль сместились на первый квартал 2026 года, поэтому решение Банка России о снижении ключевой ставки не изменит вектор движения нацвалюты, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.
По его словам, регулятор заявил о сохраняющихся проинфляционных рисках и ожиданиях, что может повлиять на темпы снижения ключевой ставки в первом квартале.
"После решения ЦБ снизить ключевую ставку до 16% ожидаем продолжения колебания рубля в среднесрочном ценовом диапазоне 75-85 за доллар. Ключевая ставка остается высокой, сохраняя привлекательность российской валюты", — отметил Соболев.
Главные риски, которые могут повлиять на рубль в свете санкций и снижения нефтяных цен, сместились на первый квартал будущего года, поэтому пока значительных движений не ожидается, заключил он.
Табло обмена курса доллара и евро - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Раскрыто, в каком случае доллар снова будет по 100 рублей
17 декабря, 02:17
 
ЭкономикаСпартак СоболевАльфа-ФорексЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала