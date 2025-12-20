Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке

По его словам, регулятор заявил о сохраняющихся проинфляционных рисках и ожиданиях, что может повлиять на темпы снижения ключевой ставки в первом квартале.

Главные риски, которые могут повлиять на рубль в свете санкций и снижения нефтяных цен, сместились на первый квартал будущего года, поэтому пока значительных движений не ожидается, заключил он.