https://ria.ru/20251220/kurs--2063451772.html
Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке
Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке - РИА Новости, 20.12.2025
Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке
Основные факторы давления на рубль сместились на первый квартал 2026 года, поэтому решение Банка России о снижении ключевой ставки не изменит вектор движения... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T02:17:00+03:00
2025-12-20T02:17:00+03:00
2025-12-20T02:17:00+03:00
экономика
спартак соболев
альфа-форекс
центральный банк рф (цб рф)
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_0:91:6000:3466_1920x0_80_0_0_4464e1fea9a5a1e461576c68284dc0fe.jpg
https://ria.ru/20251217/dollar-2062511026.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_630:0:5370:3555_1920x0_80_0_0_0a5153cf8fbf811bfbc46c0c36f252e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, спартак соболев, альфа-форекс, центральный банк рф (цб рф), ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Спартак Соболев, Альфа-Форекс, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик объяснил, что будет с рублем после решения по ставке
Аналитик Соболев спрогнозировал доллар по 85 рублей после снижения ставки