"Этого не избежать". Орбан выступил с тревожным предупреждением по Украине - РИА Новости, 20.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:04 20.12.2025 (обновлено: 17:19 20.12.2025)
"Этого не избежать". Орбан выступил с тревожным предупреждением по Украине
"Этого не избежать". Орбан выступил с тревожным предупреждением по Украине - РИА Новости, 20.12.2025
"Этого не избежать". Орбан выступил с тревожным предупреждением по Украине
Предоставленный Евросоюзом кредит в размере 90 миллиардов евро не изменит положение дел для Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, видеофрагмент... РИА Новости, 20.12.2025
"Этого не избежать". Орбан выступил с тревожным предупреждением по Украине

Орбан: предоставленный ЕС кредит не изменит реальное положение Киева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Предоставленный Евросоюзом кредит в размере 90 миллиардов евро не изменит положение дел для Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, видеофрагмент выступления опубликован на официальной странице политика в соцсети X.
"По моему мнению, Украина находится в состоянии стратегического поражения — и это будет проявляться все более жестоким образом. Этого нельзя избежать, предоставив 90 миллиардов евро. На самом деле чем дольше продолжается конфликт, тем слабее их переговорная позиция", — заявил Орбан.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
На Западе пришли в ярость от нового решения ЕС в отношении России
Вчера, 16:27
По мнению политика, ситуация на поле боя не на стороне Киева, а предоставленных денег хватит лишь на то, чтобы продолжать отступление, но они не позволят изменить обстановку в пользу ВСУ.
Венгерский лидер подчеркнул, что без прямого вмешательства военных сил Евросоюза у Украины нет шансов победить в противостоянии с Россией.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Россия заплатит". План ЕС по Украине вызвал возмущение на Западе
Вчера, 16:15
 
