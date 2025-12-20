Вадим Красносельский: Тирасполь может этой зимой остаться без газа

Весь этот год Приднестровье испытывает на себе последствия энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок российского газа через территорию Украины. Вот и сейчас в Тирасполе снова приняли решение ввести режим чрезвычайного положения в экономике из-за сокращения поставок "голубого топлива". В январе в домах приднестровцев не было отопления, горячей воды и проводились веерные отключения электроэнергии. С учетом имеющейся геополитической ситуации риск повторения острой фазы энергокризиса, к сожалению, сохраняется, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровья Вадим Красносельский. Он также рассказал агентству, как сейчас Тирасполь справляется с проблемами в экономике, рисках от милитаризации Кишинева и особое внимание уделил тому, что происходит в молдавско-приднестровских отношениях.

– В Приднестровье состоялись выборы депутатов всех уровней. Были предприняты различные попытки вмешаться в этот электоральный процесс. Сейчас в Кишиневе активно критикуют результаты выборов. Как Вы думаете, почему в Молдавии такая отрицательная реакция к обычному избирательному процессу в Приднестровье?

– Налицо попытки Молдовы саботировать избирательный процесс в Приднестровье: запугивание наших граждан, препятствование деятельности международных наблюдателей и тому подобное. Это же явное нарушение фундаментальных принципов международного права и ничего общего с демократией и правами человека не имеет. Хотя мотивы вполне понятны. В отличие от Молдовы выборы в Приднестровье прошли в спокойном уверенном режиме, без скандалов, закрытия СМИ или арестов политических деятелей. Контраст очевиден. Наши цивилизованные выборы – показатель состоятельности Приднестровской Молдавской Республики, существующей уже более 35 лет. Качество их проведения доказывает эффективность и зрелость институтов демократии. Принимая участие в голосовании, приднестровский народ самостоятельно определяет свое настоящее и будущее, демонстрирует желание, как и прежде, жить и развиваться в собственном государстве. И это полностью ломает ту политическую мифологию, которую выстраивает Кишинев вокруг Приднестровья и неурегулированного конфликта.

– Приднестровье призывает Молдавию возобновить переговорный процесс. Из Кишинева пока нет положительного ответа. Что может предложить Тирасполь Кишиневу, чтобы там всё-таки согласились на переговоры? Кто, по Вашему мнению, сегодня может заставить власти Молдавии возобновить диалог?

– На протяжении нескольких лет официальный Кишинев умышленно провоцирует остановку переговорного процесса. Речь не только о формате "5+2". Прекратились и встречи "1+1" – на уровне руководства Приднестровья и Молдовы. Я неоднократно в официальном порядке предлагал главе соседнего государства встретиться, обсудить накопившиеся вопросы, сделать шаг к поиску компромисса. Проблемы не решатся сами собой. Их становится все больше, и накопительный эффект чреват все более негативными последствиями.

Есть мнение, что для взаимодействия достаточно встреч экспертных групп и контактов политпредставителей. Практика показывает, что недостаточно. Потому что это – обмен мнениями, консультации, не предполагающие принятие решений. А без решений разговоры остаются разговорами. Более того, в последние годы и в этой плоскости подвижек нет. Кишинев осознанно пытается минимизировать все контакты: тех же встреч политпредставителей нет с апреля, а профильные специалисты сторон собираются очень редко. Опасная иллюзия думать, что десятилетиями копившиеся проблемы можно разрешить одним махом. Восстановление диалога между Приднестровьем и Молдовой неизбежно. Любые попытки оправдать стагнацию – это пустословие, прикрывающее отсутствие настоящего плана действий у тех, кто блокирует диалог. Любому здравомыслящему человеку понятно, что серьезные переговоры полезны и выгодны всем, включая международных участников. Все мы несем ответственность за сохранение мира и стабильности в региональном пространстве и ни в коем случае не должны допустить конфликтных сценариев. Решение этой важнейшей задачи – уже более чем значимый повод встречаться и разговаривать.

– Посол ЕС в Кишиневе Ивана Пьорко заявила, что Молдавия не может вступать в Евросоюз поэтапно и без Приднестровья, что переговоры о вступлении ведутся с единой страной. Как в Тирасполе относятся к таким заявлениям?

– Мы слышим много высказываний на этот счет, причем порой противоположных. Например, президент Молдовы официально заявляла о том, что вхождение Молдовы в Европейский союз может состояться, как она сказала, "по частям": сначала Молдова, а затем Приднестровье. Можно сколько и что угодно говорить, но объективная реальность такова, что на Днестре есть два разных народа, две отдельные республики и неурегулированный конфликт, который мешает нормальной жизни людей. И начинать нужно именно с этого – с нормализации отношений между Приднестровьем и Молдовой. Что вновь возвращает нас к необходимости диалога.

– Молдавские политики сейчас говорят, что есть какой-то план реинтеграции, и его обсуждают с внешними партнерами. Может ли вообще появиться жизнеспособная модель урегулирования без учета мнения Тирасполя и Москвы?

– За 35 лет молдавские представители не раз заявляли о каких-то разработанных ими планах. Практическая польза от подобной деятельности, а точнее ее имитации, нулевая. Все эти тайные планы, подготовленные в каких-то тёмных комнатах без учета реальности, без отражения позиции и интересов другой стороны – полумиллионного приднестровского народа, как видим, растворились. Это пустая трата времени.

– В Кишиневе продолжают критиковать переговорный формат "5+2". Говорят, что он не функционален и необходимы другие площадки. Есть ли сейчас шансы все-таки перезапустить формат "5+2"? Что для этого необходимо?

– Напомню, что работа международного формата "5+2" была заблокирована в Братиславе еще в октябре 2019 года. И именно по вине Молдовы – тогда ее политический представитель отказался подписывать итоговый протокол заседания, чем застопорил процесс. Затем началась практика надумывания Молдовой предлогов, чтобы не проводить заседания. К сожалению, некоторые международные участники ей в этом подыгрывают. Но их аргументация не выдерживает никакой критики. Нас пытаются убедить, что два посредника, Россия и Украина, сейчас не могут быть представлены за одним столом переговоров. Однако, как известно, эти страны даже в условиях противостояния продолжают поддерживать регулярные контакты по тем или иным вопросам. Так почему же тогда им не взаимодействовать в нашем переговорном процессе? Нет никаких объективных препятствий для проведения заседания "5+2" – есть лишь нежелание отдельных участников работать в этом формате. Что касается его перезапуска, то я убежден, что это обязательно произойдет. Рано или поздно все поймут, что дальше откладывать решение накопившихся проблем попросту опасно. Но зачем ждать, оттягивая неизбежное, и терять драгоценное время, которое уже сейчас можно потратить на поиск компромиссных решений во благо людей, мне непонятно.

– Кишинев продолжает вооружаться и демонстрирует новое летальное оружие: то современные гаубицы, то минометы, то беспилотники. Эксперты говорят, что таким образом совсем скоро может быть нарушен стратегический баланс между армиями Молдавии и Приднестровья. Риски и угрозы для мира в регионе сейчас возрастают?

– Безусловно, когда в соседнем государстве появляются новые вооружения, это не может не вызывать тревогу. Возникают вопросы, почему это делается втайне от общественности, какое еще оружие могло быть поставлено таким "секретным" образом. Люди понимают, что эти системы имеют наступательный характер, это не средство обороны. И такого наступательного оружия у Молдовы становится все больше. Процесс милитаризации очевиден. Часть военных поставок Молдове финансируется странами НАТО. Зачем в условиях неурегулированного конфликта накачивать одного из участников оружием? Вместо того, чтобы инвестировать в мирное развитие, везется оружие, которое усугубляет и без того существующее напряжение. Но я не оставляю надежды на то, что молдавское руководство, как и мы, не хочет войны.

– Недавно на встрече с ОБСЕ вы привели примеры контрабанды оружия и наркотиков в Молдавии. Тирасполь снова призвал Кишинев к возобновлению сотрудничества правоохранительных органов. Насколько сейчас данное взаимодействие необходимо?

– Борьба с преступностью всегда было важной сферой взаимодействия. У нас с Молдовой в 1999-2001 годах подписан ряд договоренностей в этой области. Был и обмен информацией, и совместные мероприятия. Это была эффективная практика. К сожалению, Кишинев в одностороннем порядке полностью прекратил сотрудничество по линии правоохранительных органов. Профильная экспертная (рабочая) группа также не проводила встреч уже более четырех лет. Мы готовы к возобновлению такого взаимодействия, более того, настаиваем на нем. Это особенно актуально на фоне резонансных событий в Молдове, связанных с трафиком оружия и наркотиков, часть из которого, кстати, направлялась в страны Евросоюза.

– Молдавия недавно запросила дополнительную электроэнергию у Румынии, а население призвали к экономии. Может ли сейчас Молдавская ГРЭС возобновить стабильные поставки электроэнергии Молдавии?

– Молдавская ГРЭС физически способна увеличить объемы выработки электрической энергии – при обеспечении её дополнительными объемами природного газа. То есть возобновление поставок электроэнергии на экспорт возможно – если для этих целей будет газ.

– В Приднестровье снова вводится чрезвычайный режим в экономике из-за ситуации с газом. Какое сегодня положение дел в энергетике? Есть ли риск повторения острой фазы энергокризиса, как в начале этого года?

– Существует определенный механизм поставок природного газа и система расчетов. В конце ноября ухудшилась ситуация, связанная с осуществлением расчетов на территории Европейского союза. Все взаимосвязано. Естественно, обострились риски снижения темпа платежей до критического уровня. Как следствие – уменьшение объемов поставок природного газа и вероятность необеспеченности. Всеми сторонами и участниками принимаются меры для восстановления штатного режима поставок. Но, с учетом имеющейся геополитической ситуации, риск повторения острой фазы энергокризиса, к сожалению, сохраняется.

– Как сегодня удается справляться с проблемами в области экономики и отвечать на современные негативные вызовы?