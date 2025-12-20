https://ria.ru/20251220/korsika-2063549304.html
На Корсике полиция застрелила мужчину, угрожавшего ножом
Полиция на Корсике застрелила вооруженного ножом злоумышленника, который угрожал прохожим, сообщила в субботу официальный представитель национальной полиции... РИА Новости, 20.12.2025
в мире
Полиция на Корсике застрелила угрожавшего прохожим ножом ножом мужчину