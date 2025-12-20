Рейтинг@Mail.ru
17:55 20.12.2025
На Корсике полиция застрелила мужчину, угрожавшего ножом
На Корсике полиция застрелила мужчину, угрожавшего ножом
На Корсике полиция застрелила мужчину, угрожавшего ножом

Полиция на Корсике застрелила угрожавшего прохожим ножом ножом мужчину

© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 дек – РИА Новости. Полиция на Корсике застрелила вооруженного ножом злоумышленника, который угрожал прохожим, сообщила в субботу официальный представитель национальной полиции Франции Агата Фуко.
"Примерно в 12.30 (14.30 мск – ред.) полицейские из национальной полиции Южной Корсики нейтрализовали в Аяччо человека, угрожавшего холодным оружием зевакам и продавцам. Вмешавшийся полицейский получил легкие травмы", - написала она на своей странице в соцсети X.
По сообщению агентства Франс Пресс, инцидент произошел в центре города. Прибывшие на место полицейские использовали сначала электрошоковый пистолет, однако, когда это не помогло сдержать злоумышленника, один из правоохранителей произвел несколько выстрелов, пишет СМИ.
Французская полиция - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя, пишут СМИ
13 декабря 2023, 16:18
 
