Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard с экипажем на борту
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, провела очередной успешный запуск суборбитального корабля New Shepard с экипажем на борту, следует из трансляции компании.
Старт ракеты состоялся в 8.15 по местному времени (17.15 мск) с пусковой площадки в западном Техасе
.
"New Shepard покинул стартовую башню. Экипаж NS-37 направляется в космос", - написала
компания в соцсети X.
Экипаж провел в полете чуть более десять минут и совершил успешное приземление.
Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу
, сообщает, что инженер Европейского космического агентства (ЕКА) Микаэла Бентхаус, несмотря на травму спинного мозга, полученную при аварии в 2018 году, продолжает свою карьеру в космической отрасли. С 2022 года она снова участвует в исследовательских полетах в невесомости и в аналоговых миссиях в качестве астронавта.
На борту корабля также отправятся в космос ещё пять человек: физик и инвестор Джоуи Хайд, авиаинженер Ханс Кенигсманн, предприниматели Нил Милч и Адонис Пурулис, а также компьютерный инженер и "самопровозглашенный фанат космоса" Джейсон Стэнселл.