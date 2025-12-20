Рейтинг@Mail.ru
Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard
Наука
 
17:33 20.12.2025
Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard
Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard
наука
Наука, Техас, Джефф Безос, Blue Origin
© AP Photo / Tony GutierrezМногоразовый космический корабль New Shepard во время полета
Многоразовый космический корабль New Shepard во время полета. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, провела очередной успешный запуск суборбитального корабля New Shepard с экипажем на борту, следует из трансляции компании.
Старт ракеты состоялся в 8.15 по местному времени (17.15 мск) с пусковой площадки в западном Техасе.
"New Shepard покинул стартовую башню. Экипаж NS-37 направляется в космос", - написала компания в соцсети X.
Экипаж провел в полете чуть более десять минут и совершил успешное приземление.
Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, сообщает, что инженер Европейского космического агентства (ЕКА) Микаэла Бентхаус, несмотря на травму спинного мозга, полученную при аварии в 2018 году, продолжает свою карьеру в космической отрасли. С 2022 года она снова участвует в исследовательских полетах в невесомости и в аналоговых миссиях в качестве астронавта.
На борту корабля также отправятся в космос ещё пять человек: физик и инвестор Джоуи Хайд, авиаинженер Ханс Кенигсманн, предприниматели Нил Милч и Адонис Пурулис, а также компьютерный инженер и "самопровозглашенный фанат космоса" Джейсон Стэнселл.
Blue Origin запустила ракету с аппаратами к Марсу
14 ноября, 00:09
Blue Origin запустила ракету с аппаратами к Марсу
14 ноября, 00:09
 
Наука
 
 
