21:04 20.12.2025
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Практически всех водителей общественного транспорта в Конотопе Сумской области мобилизовали, из-за этого в городе три четверти общественного транспорта не выходят на маршруты, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Тяжелая ситуация в городе Конотоп Сумской области, где мобилизовали практически всех водителей общественного транспорта", - сказал собеседник агентства.
Он привел слова мэра города о том, что из-за этого "три четверти общественного транспорта не выходят на маршруты".
По мнению главы Конотопа, такая ситуация может быть по всей Украине.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
УкраинаКонотопСумская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
