Глава МИД Конго оценил устойчивость российской экономики к санкциям

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Российская экономика демонстрирует удивительную устойчивость к западным санкциям, у России есть чему поучиться в этом плане, заявил в беседе с РИА Новости глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо.

"Россия - это страна, располагающая всеми необходимыми технологиями, несмотря на санкции, которые ввели против нее некоторые страны. Россия смогла выстоять. Более того, она продемонстрировала экономическую устойчивость, которая всех удивила", - сказал министр на полях Форума партнерства Россия-Африка в Каире

По его словам, главную роль в этом играет образование, которе является важной составляющей в сотрудничестве РФ с африканскими странами.

"Я думаю, что все начинается с образования", - сказал конголезский министр.