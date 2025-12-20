Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Конго оценил устойчивость российской экономики к санкциям - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/kongo-2063514652.html
Глава МИД Конго оценил устойчивость российской экономики к санкциям
Глава МИД Конго оценил устойчивость российской экономики к санкциям - РИА Новости, 20.12.2025
Глава МИД Конго оценил устойчивость российской экономики к санкциям
Российская экономика демонстрирует удивительную устойчивость к западным санкциям, у России есть чему поучиться в этом плане, заявил в беседе с РИА Новости глава РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T14:32:00+03:00
2025-12-20T14:32:00+03:00
в мире
россия
республика конго
жан-клод гакоссо
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782669775_0:468:2048:1620_1920x0_80_0_0_19f5cd453c53c6351482778c80cd401a.jpg
https://ria.ru/20251220/egipet-2063513120.html
https://ria.ru/20251220/afrika-2063513247.html
россия
республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782669775_0:276:2048:1812_1920x0_80_0_0_5e79e1817335e6cffd7c959bd7067765.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, республика конго, жан-клод гакоссо, сергей лавров
В мире, Россия, Республика Конго, Жан-Клод Гакоссо, Сергей Лавров
Глава МИД Конго оценил устойчивость российской экономики к санкциям

Гакоссо: экономика России демонстрирует удивительную устойчивость к санкциям

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЖан-Клод Гакоссо
Жан-Клод Гакоссо - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Жан-Клод Гакоссо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Российская экономика демонстрирует удивительную устойчивость к западным санкциям, у России есть чему поучиться в этом плане, заявил в беседе с РИА Новости глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо.
"Россия - это страна, располагающая всеми необходимыми технологиями, несмотря на санкции, которые ввели против нее некоторые страны. Россия смогла выстоять. Более того, она продемонстрировала экономическую устойчивость, которая всех удивила", - сказал министр на полях Форума партнерства Россия-Африка в Каире.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Москва хочет наладить расчеты в нацвалютах стран Африки, заявил Лавров
Вчера, 14:26
По его словам, главную роль в этом играет образование, которе является важной составляющей в сотрудничестве РФ с африканскими странами.
"Я думаю, что все начинается с образования", - сказал конголезский министр.
Форум партнерства Россия-Африка проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
Российский флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Москва пригласила африканских партнеров осваивать российский рынок
Вчера, 14:27
 
В миреРоссияРеспублика КонгоЖан-Клод ГакоссоСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала