Глава МИД Конго назвал энергетику приоритетом сотрудничества с Россией - 20.12.2025
14:08 20.12.2025
Глава МИД Конго назвал энергетику приоритетом сотрудничества с Россией
в мире
россия
республика конго
каир (город)
жан-клод гакоссо
сергей лавров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
республика конго
каир (город)
в мире, россия, республика конго, каир (город), жан-клод гакоссо, сергей лавров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Республика Конго, Каир (город), Жан-Клод Гакоссо, Сергей Лавров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Глава МИД Конго назвал энергетику приоритетом сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо. Архивное фото
КАИР, 20 дек – РИА Новости. Энергетика является приоритетным направлением сотрудничества с Россией для Республики Конго, заявил в беседе с РИА Новости министр иностранных дел этой африканской страны Жан-Клод Гакоссо.
"Прежде всего, это энергетика, играющая важнейшую роль. В нашей стране, Республике Конго, Россия взялась за строительство нефтепровода между городом Пуэнт-Нуар, где ведется добыча, и столицей Браззавилем. Это очень важный проект в энергетическом секторе. Кроме того, "Росатом" также работает в африканких странах в энергетической сфере. То есть идет диверсификация такого сотрудничества", - сказал министр на полях Форума партнерства Россия-Африка в Каире.
Он также напомнил, что Россия готовит молодые кадры для африканских стран. "Без образование мы никуда не продвинемся", - подчеркнул Гакоссо.
Форум партнерства Россия-Африка проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
В мире, Россия, Республика Конго, Каир (город), Жан-Клод Гакоссо, Сергей Лавров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
