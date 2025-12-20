https://ria.ru/20251220/kongo-2063510145.html
Глава МИД Конго назвал энергетику приоритетом сотрудничества с Россией
Глава МИД Конго назвал энергетику приоритетом сотрудничества с Россией - РИА Новости, 20.12.2025
Глава МИД Конго назвал энергетику приоритетом сотрудничества с Россией
Энергетика является приоритетным направлением сотрудничества с Россией для Республики Конго, заявил в беседе с РИА Новости министр иностранных дел этой... РИА Новости, 20.12.2025
Глава МИД Конго назвал энергетику приоритетом сотрудничества с Россией
Глава МИД Конго Гакоссо назвал энергетику приоритетом сотрудничества с Россией