Командир 125-й бригады ВСУ набирает боевиков "Азова"*, сообщили силовики

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Командир 125-й бригады ВСУ Владимир Фокин отправляет неугодных ему офицеров на штурм и берет на их места нацистов из нацбата "Азов"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ начал массовые чистки офицерского состава. Неугодные отправляются в штурмы. Их места занимают нацисты из "Азова"*, - сказал собеседник агентства.

Фокин ранее командовал батальоном в 3-й отдельной штурмовой бригаде "Азов"*.

По словам представителя агентства, в 125-й бригаде он уже успел "перетащить на высокие должности своих родственников".

"Но вакантных офицерских должностей оказалось мало, и Фокин принялся за чистку офицерского состава", - отметил представитель силовых структур.

По всей бригаде, по его словам, проходят проверки, а комиссии состоят из лояльных Фокину "азовцев"*.