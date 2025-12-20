Рейтинг@Mail.ru
20.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 20.12.2025
Командир 125-й бригады ВСУ набирает боевиков "Азова"*, сообщили силовики
Командир 125-й бригады ВСУ набирает боевиков "Азова"*, сообщили силовики - РИА Новости, 20.12.2025
Командир 125-й бригады ВСУ набирает боевиков "Азова"*, сообщили силовики
Командир 125-й бригады ВСУ Владимир Фокин отправляет неугодных ему офицеров на штурм и берет на их места нацистов из нацбата "Азов"*, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Командир 125-й бригады ВСУ набирает боевиков "Азова"*, сообщили силовики

РИА Новости: командир бригады ВСУ набирает "азовцев" на место неугодных бойцов

Украинский военный
Украинский военный
Украинский военный. Архивное фото
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Командир 125-й бригады ВСУ Владимир Фокин отправляет неугодных ему офицеров на штурм и берет на их места нацистов из нацбата "Азов"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ начал массовые чистки офицерского состава. Неугодные отправляются в штурмы. Их места занимают нацисты из "Азова"*, - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Новый командир 125-й бригады ВСУ ввел нацистские ритуалы среди подчиненных
Вчера, 20:49
Фокин ранее командовал батальоном в 3-й отдельной штурмовой бригаде "Азов"*.
По словам представителя агентства, в 125-й бригаде он уже успел "перетащить на высокие должности своих родственников".
"Но вакантных офицерских должностей оказалось мало, и Фокин принялся за чистку офицерского состава", - отметил представитель силовых структур.
По всей бригаде, по его словам, проходят проверки, а комиссии состоят из лояльных Фокину "азовцев"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
