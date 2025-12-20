https://ria.ru/20251220/komandir-2063566609.html
Командир 125-й бригады ВСУ набирает боевиков "Азова"*, сообщили силовики
Командир 125-й бригады ВСУ набирает боевиков "Азова"*, сообщили силовики

20.12.2025
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Командир 125-й бригады ВСУ Владимир Фокин отправляет неугодных ему офицеров на штурм и берет на их места нацистов из нацбата "Азов"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ
начал массовые чистки офицерского состава. Неугодные отправляются в штурмы. Их места занимают нацисты из "Азова"*, - сказал собеседник агентства.
Фокин ранее командовал батальоном в 3-й отдельной штурмовой бригаде "Азов"*.
По словам представителя агентства, в 125-й бригаде он уже успел "перетащить на высокие должности своих родственников".
"Но вакантных офицерских должностей оказалось мало, и Фокин принялся за чистку офицерского состава", - отметил представитель силовых структур.
По всей бригаде, по его словам, проходят проверки, а комиссии состоят из лояльных Фокину "азовцев"*.
* Запрещенная в России террористическая организация