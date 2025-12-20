https://ria.ru/20251220/koloniya-2063466376.html
Школьника из Курска отправили в колонию за попытку вступить в РДК*
Школьника из Курска отправили в колонию за попытку вступить в РДК* - РИА Новости, 20.12.2025
Школьника из Курска отправили в колонию за попытку вступить в РДК*
Второй западный окружной военный суд приговорил к семи годам воспитательной колонии 17-летнего старшеклассника из Курска за оправдание терроризма и попытку... РИА Новости, 20.12.2025
Школьника из Курска отправили в колонию за попытку вступить в РДК*
Школьника из Курска отправили в воспитательную колонию за попытку вступить в РДК
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к семи годам воспитательной колонии 17-летнего старшеклассника из Курска за оправдание терроризма и попытку вступить террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК*, запрещена в РФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд путем частичного сложения окончательно приговорил подростка к наказанию в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в воспитательной колонии, с лишением права администрировать сайты в Интернете на срок два года", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что подросток в период с октября 2023 по март 2025 года связался с представителями РДК* и выразил желание вступить в него. Однако получил ответ, что сможет присоединиться к РДК* только по достижении 18 лет. Также юноша в августе 2024 года опубликовал в мессенджере два сообщения, содержащие признаки оправдания деятельности данной террористической организации. Противоправная деятельность молодого человека была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, рассказали в инстанции.
Старшеклассник обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 (покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ
признана террористической) и частью 2 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма) УК РФ.
Выездное заседание прошло в Курском областном суде.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
* Запрещенная в России террористическая организация