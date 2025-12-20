В КНР создали оптический вычислительный чип для генерации изображений

ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Ученые из Шанхайского университета Цзяотун создали полностью оптический вычислительный чип LightGen для крупномасштабной генерации изображений и видео, сообщили в китайском вузе.

"Исследовательская группа впервые представила LightGen, полностью оптический чип для крупномасштабной семантической генерации", - говорится в сообщении в соцсетях университета.

Отмечается, что LightGen может выполнять множество крупномасштабных генеративных задач, включая семантическую генерацию изображений высокого разрешения, 3D-генерацию (NeRF), генерацию видео высокой четкости, шумоподавление.

"LightGen использует чрезвычайно строгие стандарты оценки вычислительной производительности, достигая качества генерации, сравнимого с передовыми электронными нейронными сетями, такими как Stable Diffusion, NeRF и Style Injection Diffusion, работающими на электронных чипах", - сообщили в вузе.