В КНР создали оптический вычислительный чип для генерации изображений
В КНР создали оптический вычислительный чип для генерации изображений
В КНР создали оптический вычислительный чип для генерации изображений
Ученые из Шанхайского университета Цзяотун создали полностью оптический вычислительный чип LightGen для крупномасштабной генерации изображений и видео
В КНР создали оптический вычислительный чип LightGen для генерации изображений
ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Ученые из Шанхайского университета Цзяотун создали полностью оптический вычислительный чип LightGen для крупномасштабной генерации изображений и видео, сообщили в китайском вузе.
"Исследовательская группа впервые представила LightGen, полностью оптический чип для крупномасштабной семантической генерации", - говорится в сообщении в соцсетях университета.
Отмечается, что LightGen может выполнять множество крупномасштабных генеративных задач, включая семантическую генерацию изображений высокого разрешения, 3D-генерацию (NeRF), генерацию видео высокой четкости, шумоподавление.
"LightGen использует чрезвычайно строгие стандарты оценки вычислительной производительности, достигая качества генерации, сравнимого с передовыми электронными нейронными сетями, такими как Stable Diffusion, NeRF и Style Injection Diffusion, работающими на электронных чипах", - сообщили в вузе.
В университете отметили, что LightGen проложил новый путь для ИИ-чипов следующего поколения, предложил новое направление исследований для изучения более быстрых и энергоэффективных генеративных интеллектуальных вычислений.