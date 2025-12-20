Китайцы высоко оценили слова Путина о российско-китайских отношениях

ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Китайские интернет-пользователи высоко Китайские интернет-пользователи высоко оценили слова президента РФ Владимира Путина о российско-китайских отношениях.

Россия продолжит развивать отношения с Китаем в ближайшей и более отдаленной перспективе, сказал президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Российский лидер также отметил, что российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире.

Размещенное агентством Синьхуа в китайской версии приложения TikTok (Douyin) видео с заявлениями Путина об отношениях Китая и России собрало более 26 тысяч лайков и более 600 комментариев.

"Китай и Россия являются основой глобальной стабильности", - написал один из пользователей, его комментарий получил более 350 положительных реакций.

"Если отношения между Китаем и Россией будут стабильными, США никогда не достигнут глобальной гегемонии", - гласит текст еще одного популярного комментария под видео.

Видео, в котором журналист из КНР задает вопрос российскому президенту, размещенное в Douyin китайским изданием "Хуанцю шибао", собрало более 16 тысяч лайков. Пользователи отметили, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , обращаясь к китайскому журналисту, использовал слова "наши гости из Китая", назвав их "теплыми".