Китайцы высоко оценили слова Путина о российско-китайских отношениях - РИА Новости, 20.12.2025
09:33 20.12.2025
Китайцы высоко оценили слова Путина о российско-китайских отношениях
Китайские интернет-пользователи высоко оценили слова президента РФ Владимира Путина о российско-китайских отношениях. РИА Новости, 20.12.2025
россия, китай, сша, владимир путин, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Китай, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Китайские интернет-пользователи высоко оценили слова президента РФ Владимира Путина о российско-китайских отношениях.
Россия продолжит развивать отношения с Китаем в ближайшей и более отдаленной перспективе, сказал президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Российский лидер также отметил, что российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире.
Размещенное агентством Синьхуа в китайской версии приложения TikTok (Douyin) видео с заявлениями Путина об отношениях Китая и России собрало более 26 тысяч лайков и более 600 комментариев.
"Китай и Россия являются основой глобальной стабильности", - написал один из пользователей, его комментарий получил более 350 положительных реакций.
"Если отношения между Китаем и Россией будут стабильными, США никогда не достигнут глобальной гегемонии", - гласит текст еще одного популярного комментария под видео.
Видео, в котором журналист из КНР задает вопрос российскому президенту, размещенное в Douyin китайским изданием "Хуанцю шибао", собрало более 16 тысяч лайков. Пользователи отметили, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обращаясь к китайскому журналисту, использовал слова "наши гости из Китая", назвав их "теплыми".
Почти 10 тысяч лайков собрало видео с заявлениями российского лидера об отношениях РФ и КНР, размещенное новостным каналом Kankan Xinwen. Многие пользователи оставили под видео комментарии, посвященные китайско-российской дружбе.
