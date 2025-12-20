Рейтинг@Mail.ru
12:06 20.12.2025
Китай нарастил импорт ячменя из России до максимума в ноябре
Китай нарастил импорт ячменя из России до максимума в ноябре
КНР в ноябре 2025 года нарастила импорт ячменя из России до максимума с февраля 2024 года, в результате чего РФ вновь вошла в пятерку основных поставщиков этого РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T12:06:00+03:00
2025-12-20T12:06:00+03:00
экономика, китай, россия, канада
Экономика, Китай, Россия, Канада
Зерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор"
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Зерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор". Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. КНР в ноябре 2025 года нарастила импорт ячменя из России до максимума с февраля 2024 года, в результате чего РФ вновь вошла в пятерку основных поставщиков этого вида зерна в страну, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Рост поставок в годовом выражении составил 1,7 раза, а в месячном - 1,5 раза. Таким образом, по итогам ноября Россия поднялась на четвертое место среди главных поставщиков ячменя в Китай, снова войдя в пятерку впервые с августа.
В топ-5 также расположились Канада (89,6 миллиона долларов), Австралия (32,6 миллиона), Франция (27,1 миллиона) и Аргентина (16,9 миллиона).
Несмотря на рост в ноябре, по итогам 11 месяцев этого года суммарный объем закупок российского ячменя Китаем сократился в 1,7 раза, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года - до 96,4 миллиона долларов.
Среди других видов зерна Китай также приобретал в ноябре российский овес - на 8,95 миллиона долларов. Это в 2,6 раза больше, чем год назад, и на 20% меньше, чем в октябре. Также заметными были и покупки пшеницы: они достигли максимальных за год 4,6 миллиона долларов, увеличившись за месяц на две трети, а за год - вдвое.
Кроме того, Поднебесная закупала кукурузу - на 1,29 миллиона долларов и гречиху - на 1,28 миллиона.
