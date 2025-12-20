Кишинев осознанно минимизирует контакты с Тирасполем, заявил глава ПМР

"Кишинев осознанно пытается минимизировать все контакты: тех же встреч политпредставителей нет с апреля, а профильные специалисты сторон собираются очень редко. Опасная иллюзия думать, что десятилетиями копившиеся проблемы можно разрешить одним махом", - сказал Красносельский.
"Я неоднократно в официальном порядке предлагал главе соседнего государства встретиться, обсудить накопившиеся вопросы, сделать шаг к поиску компромисса. Проблемы не решатся сами собой. Их становится все больше, и накопительный эффект чреват все более негативными последствиями", - отметил Красносельский.
"Восстановление диалога между Приднестровьем и Молдовой неизбежно. Любые попытки оправдать стагнацию – это пустословие, прикрывающее отсутствие настоящего плана действий у тех, кто блокирует диалог. Любому здравомыслящему человеку понятно, что серьезные переговоры полезны и выгодны всем, включая международных участников. Все мы несем ответственность за сохранение мира и стабильности в региональном пространстве и ни в коем случае не должны допустить конфликтных сценариев", - подчеркнул Красносельский.