Кишинев осознанно минимизирует контакты с Тирасполем, заявил глава ПМР - РИА Новости, 20.12.2025
11:04 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/kishinev-2063485799.html
Кишинев осознанно минимизирует контакты с Тирасполем, заявил глава ПМР
в мире, кишинев, тирасполь, молдавия, вадим красносельский, обсе
В мире, Кишинев, Тирасполь, Молдавия, Вадим Красносельский, ОБСЕ
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Кишинев осознанно пытается минимизировать все контакты с Тирасполем, но восстановление диалога неизбежно, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Кишинев осознанно пытается минимизировать все контакты: тех же встреч политпредставителей нет с апреля, а профильные специалисты сторон собираются очень редко. Опасная иллюзия думать, что десятилетиями копившиеся проблемы можно разрешить одним махом", - сказал Красносельский.

Лидер Приднестровья добавил, что на протяжении нескольких лет официальный Кишинев умышленно провоцирует остановку переговорного процесса.
"Я неоднократно в официальном порядке предлагал главе соседнего государства встретиться, обсудить накопившиеся вопросы, сделать шаг к поиску компромисса. Проблемы не решатся сами собой. Их становится все больше, и накопительный эффект чреват все более негативными последствиями", - отметил Красносельский.

Глава ПМР обратил внимание на то, что взаимодействия встреч экспертных групп и контактов политических представителей Тирасполя и Кишинёва недостаточно.
"Восстановление диалога между Приднестровьем и Молдовой неизбежно. Любые попытки оправдать стагнацию – это пустословие, прикрывающее отсутствие настоящего плана действий у тех, кто блокирует диалог. Любому здравомыслящему человеку понятно, что серьезные переговоры полезны и выгодны всем, включая международных участников. Все мы несем ответственность за сохранение мира и стабильности в региональном пространстве и ни в коем случае не должны допустить конфликтных сценариев", - подчеркнул Красносельский.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В миреКишиневТираспольМолдавияВадим КрасносельскийОБСЕ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
