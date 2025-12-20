Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл наградил главу "Транснефти" орденом Сергия Радонежского
16:16 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/kirill-2063534135.html
Патриарх Кирилл наградил главу "Транснефти" орденом Сергия Радонежского
Патриарх Кирилл наградил главу "Транснефти" орденом Сергия Радонежского - РИА Новости, 20.12.2025
Патриарх Кирилл наградил главу "Транснефти" орденом Сергия Радонежского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 75-летием и наградил церковным орденом председателя правления и президента ПАО "Транснефть", председателя... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T16:16:00+03:00
2025-12-20T16:16:00+03:00
россия
николай токарев
сергий радонежский
императорское православное палестинское общество
русская православная церковь
транснефть
россия
россия, николай токарев, сергий радонежский, императорское православное палестинское общество, русская православная церковь, транснефть
Россия, Николай Токарев, Сергий Радонежский, Императорское православное палестинское общество, Русская православная церковь, Транснефть
Патриарх Кирилл наградил главу "Транснефти" орденом Сергия Радонежского

Патриарх Кирилл наградил главу "Транснефти" Токарева орденом Сергия Радонежского

Председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 75-летием и наградил церковным орденом председателя правления и президента ПАО "Транснефть", председателя попечительского совета Императорского православного палестинского общества Николая Токарева, следует из письма, опубликованного в субботу на сайте РПЦ.
«

"Уважаемый Николай Петрович! Примите сердечные поздравления со знаменательной личной датой — 75-летним юбилеем... Во внимание к Вашим заслугам и в связи с празднуемым юбилеем полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I степени), дабы Вы стали полным кавалером этого ордена", - написал патриарх Кирилл.

Он отметил, что Токарев будучи эффективным руководителем и высококлассным специалистом в своей области, также уделяет большое внимание сохранению культурного и духовного наследия России.
«

"Признателен Вам за поддержку значимых инициатив Русской православной церкви, в том числе за Ваш важный вклад в создание музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Особо хотел бы отметить и Ваше участие в работе старейшей в нашей стране международной общественной организации "Императорское православное палестинское общество"... Желаю Вам крепкого здравия, бодрости духа и помощи Божией в совершаемых Вами трудах", - заключил патриарх Кирилл.

Россия Николай Токарев Сергий Радонежский Императорское православное палестинское общество Русская православная церковь Транснефть
 
 
Заголовок открываемого материала