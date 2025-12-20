Рейтинг@Mail.ru
В Киеве опровергли, что Зеленскому подарили книгу о Волынской резне - РИА Новости, 20.12.2025
16:30 20.12.2025
В Киеве опровергли, что Зеленскому подарили книгу о Волынской резне
В Киеве опровергли, что Зеленскому подарили книгу о Волынской резне
Президент Польши Кароль Навроцкий не дарил Владимиру Зеленскому два тома "Документов Волынской резни", сообщает телеканал "Новости.LIVE" со ссылкой на офис... РИА Новости, 20.12.2025
в мире
польша
киев
россия
владимир зеленский
кароль навроцкий
польша
киев
россия
в мире, польша, киев, россия, владимир зеленский, кароль навроцкий
В мире, Польша, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий
В Киеве опровергли, что Зеленскому подарили книгу о Волынской резне

В Киеве отвергли информацию, что Зеленскому подарили книгу о Волынской резне

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий не дарил Владимиру Зеленскому два тома "Документов Волынской резни", сообщает телеканал "Новости.LIVE" со ссылкой на офис Зеленского.
Портал Niezalezna.pl ранее в субботу сообщал, что Навроцкий подарил посетившему республику Зеленскому два тома "Документов Волынской резни".
"Книгу о Волынской трагедии Зеленскому не дарили. Во время встречи (Зеленского и Навроцкого - ред.) в зале действительно была книга о Волынской трагедии. Принес ли книгу представитель польской делегации, или она уже находилась в помещении, где проходила встреча — неизвестно. Встреча в целом не предусматривала обмена подарками", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE".
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.
*Запрещенные на территории РФ экстремистские организации
В миреПольшаКиевРоссияВладимир ЗеленскийКароль Навроцкий
 
 
