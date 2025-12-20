Хурма: польза и вред для организма, калорийность, сорта и советы по выбору

МОСКВА — РИА Новости. Хурма — это сладкий фрукт, который появляется на прилавках осенью и радует нас до начала зимы. Родиной культуры считается Китай, откуда она распространилась по всему миру. Сегодня ее выращивают в странах с теплым климатом, включая Узбекистан, Азербайджан, Грузию и юг России. Польза и свойства хурмы, как выбрать вкусную хурму, кому противопоказан фрукт и что сделать, чтобы она перестала быть вязкой, — в материале РИА Новости.

Сорта хурмы

Существует около 300 сортов хурмы. На российском рынке встречается несколько разновидностей:

"Королек". Хурму "Королек" легко узнать по характерной темно-коричневой мякоти и округлой форме. Она практически не вяжет рот благодаря низкому содержанию танинов — вяжущих веществ, которые придают терпкость недозревшим плодам. Шоколадный "Королек" сладкий, с нежной текстурой и без косточек. Он формируется только при опылении цветков, поэтому на дереве могут быть как темные, так и светлые плоды. "Бычье сердце". Хурма "Бычье сердце" отличается крупным весом — ее плоды достигают 300-500 граммов и по форме напоминают томаты. Имеет ярко-оранжевую мякоть, сладкий вкус и практически не содержит косточек. В недозрелом виде может вязать, но после полного созревания становится нежной и сочной. Тонкая кожура требует бережного обращения при транспортировке. "Шарон". Гибрид японской хурмы и яблока, выведенный в Израиле. Шарон не вяжет, хрустит при укусе и отличается плотной мякотью. В нем нет косточек, а вкус напоминает одновременно хурму, абрикос и айву. Инжирная ("Ромашка"). Приплюснутая, с темно-оранжевой желеобразной мякотью, при созревании сладкая и не вяжет рот. Появляется в магазинах недозревшей, из-за этого многие считают ее вязкой и твердой.

Иногда на рынках можно встретить "Мандариновую" хурму. Ее плоды очень сочные и мягкие, мякоть тает во рту и иногда разрушается при прикосновении. Поэтому ее редко продают в магазинах — причина в сложности хранения и транспортировке.

Как правильно выбрать спелую хурму

Чтобы купить вкусную хурму, обратите внимание на несколько признаков:

Цвет кожуры — насыщенный оранжевый или красноватый оттенок указывает на спелость. Светлые и желтоватые плоды еще не созрели. Листья — сухие и темные листья у плодоножки говорят о зрелости фрукта. Мягкость — спелая хурма слегка мягкая при надавливании, но не должна быть рыхлой. Исключение — "Шарон", который остается твердым. Кожура — гладкая, без повреждений, пятен и трещин. Легкий белесый налет допустим. Форма — округлая, без вмятин и деформаций.

Как едят хурму? Обычно плоды разрезают пополам и выбирают мякоть ложкой, либо очищают от кожуры и нарезают дольками. "Королек" и "Шарон" можно есть целиком, как яблоко.

© Getty Images / ullstein bild Хурма шарон © Getty Images / ullstein bild Хурма шарон

Польза хурмы для здоровья

Хурма содержит впечатляющий набор витаминов и минералов, которые поддерживают различные системы организма.

Витамин/минерал Содержание (на 100 г) Польза Витамин А 7 мкг Здоровье глаз и кожи Бета-каротин 1,2 мг Мощный антиоксидант Витамин С 12,1-16 мг Укрепление иммунитета Калий 310 мг Работа сердца Магний 56 мг Нервная система Железо 2,5 мг Профилактика анемии Йод 30-60 мкг Функция щитовидной железы Витамины группы B от 0,03 до 0,2 мг Улучшают работу нервной системы и участвуют в обменных процессах

Чем полезна хурма:

Для сердечно-сосудистой системы. Дубильная и галловая кислоты снижают уровень холестерина в организме, а калий укрепляет сердце и улучшает его работу. Антиоксиданты защищают сосуды от повреждений. Для пищеварения. Витамин B6 важен для обмена веществ и расщепления, белков, жиров и углеводов. Полифенолы и дубильные вещества защищают кишечник от инфекций, а клетчатка улучшает перистальтику. Для щитовидной железы. Йод важен для синтеза гормонов, разнообразие витаминов влияют на общее состояние нервной и иммунной систем, от которых зависит здоровье щитовидной железы. Для иммунитета. Витамин С защищает организм от простудных заболеваний в осенне-зимний период. Для кожи. Антиоксиданты стимулируют выработку коллагена, витамин E питает кожу изнутри, а витамин C лечит и профилактирует воспаления.

Хурма полезна для организма человека в любом виде: в свежем, сушеном, в виде маски для лица или пюре. Главное — соблюдать умеренность и знать о противопоказаниях.

© Getty Images / Alexander Pyatenko Хурма бычье сердце © Getty Images / Alexander Pyatenko Хурма бычье сердце

Польза хурмы для мужчин и женщин

Хурма для мужчин особенно ценна содержанием магния, который поддерживает работу сердца и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также минералы в составе фрукта положительно влияют на репродуктивную систему.

Чем полезна хурма для женщин:

железо помогает повысить гемоглобин, что важно при менструациях, и предотвращает развитие анемии;

витамины А и Е улучшают состояние кожи, волос и ногтей;

во время беременности хурма может быть источником фолиевой кислоты и других полезных веществ, но употреблять ее следует умеренно — не более одного плода в день из-за содержания сахаров.

При грудном вскармливании вводить хурму в рацион нужно осторожно, начиная с небольшого кусочка и наблюдая за реакцией организма.

Хурма для детей

Хурма не противопоказана для детей, но вводить в рацион ее нужно осторожно и наблюдать за реакцией организма. Плоды насыщают организм ребенка макро- и микроэлементами, необходимыми для его правильного развития.

С какого возраста детям можно есть хурму: не раньше 1 года, если нет аллергических реакций и реакции ЖКТ, в других случаях — не раньше 3-х лет.

© Getty Images / Daria Yakovleva Хурма "ромашка" © Getty Images / Daria Yakovleva Хурма "ромашка"

Вред хурмы и противопоказания

Несмотря на многочисленные полезные свойства, хурма имеет ограничения в употреблении. Основная проблема связана с высоким содержанием танинов и сахаров.

Хурма крепит или слабит? Ответ зависит от степени зрелости и количества съеденного. Недозревшие плоды с высоким содержанием танинов крепят и могут вызвать запор или даже образование безоаров — плотных комков в желудке. Спелая хурма в умеренном количестве действует мягко и способствует нормализации пищеварения благодаря клетчатке. Сколько можно есть хурмы в день без вреда для здоровья? Врачи рекомендуют ограничиться одним-двумя плодами среднего размера. Сколько вам допустимо хурмы в день — зависит от индивидуальных особенностей, но превышение этой нормы может привести к расстройству пищеварения. Можно ли при диабете? В некоторых случаях хурма не совсем полезна для диабетиков. Она содержит значительное количество натуральных сахаров и не рекомендуется к регулярному употреблению без разрешения врача.

Кому противопоказана хурма:

гипотоникам — дубильные и галловые кислоты могут снизить давление;

при обострении хронических заболеваний ЖКТ;

людям, склонным к запорам;

при индивидуальной непереносимости.

"Также обращаю внимание: употреблять хурму в большом количестве сразу небезопасно. Это может привести к образованию фитобезоара — инородного тела в желудке, которое крайне трудно переваривается или не переваривается вовсе. В таких случаях требуется медицинское вмешательство: фитобезоар удаляют эндоскописты или хирурги в условиях клиники", — отмечает врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион.

Гликемический индекс хурмы

Значение гликемического индекса (ГИ) хурмы зависит от сорта и зрелости плода. Средний ГИ хурмы варьируется в диапазоне от 50 до 61. У некоторых сортов он ближе к 50, для более спелой, сладкой хурмы — ближе к 60–61.

Калорийность и пищевая ценность хурмы (КБЖУ)

Хурма относится к среднекалорийным продуктам и при умеренном употреблении может быть частью диетического питания. Сколько калорий и КБЖУ в хурме (на 100 г):

от 56 до 76 ккал (зависит от сорта: чем слаще, тем калорийнее);

белки — 0,5 г;

жиры — 0,4 г;

углеводы — 15,3 г.

Благодаря низкому содержанию жиров и наличию клетчатки хурма может включаться в рацион при похудении, но важно учитывать ее сладость и не превышать дневную норму в один-два плода.

"Хурму лучше есть после основного приема пищи — завтрака, обеда или ужина. Фрукт содержит большое количество сахаров (глюкозу, фруктозу, галактозу), которые придают ему сладкий вкус. Употребление хурмы натощак может вызвать резкий скачок глюкозы в крови и выброс инсулина. Это приводит к дискомфорту в желудочно-кишечном тракте и способствует набору веса. По калорийности и содержанию сахара спелая хурма равноценна полноценному десерту", — советует Надежда Литвинова-Гразион.

Как избавиться от вязкости

Танины — причина, почему хурма вяжет рот, особенно, когда плоды недозревшие. Чтобы хурма дозрела и число этих природных веществ уменьшилось, попробуйте следующие способы:

Заморозка. Самый быстрый метод. Положите хурму в морозильную камеру на 10-12 часов. После размораживания танины разрушаются, и плод становится сладким. Минус — мякоть становится очень мягкой, почти желеобразной. Теплая вода. Поместите плоды в миску с теплой водой (40-45°C) на 10-12 часов. Можно менять воду каждые 3-4 часа для ускорения процесса. Хурма останется плотной, но потеряет терпкость. Совместное хранение с яблоками и бананами. Метод как дозреть хурму естественным путем. Положите недозрелые плоды в бумажный пакет вместе с яблоками или бананами. Газ этилен, который выделяют яблоки и бананы, ускоряет созревание плода. Через 2-3 дня при комнатной температуре хурма станет мягче и слаще. Этиловый спирт. Проткните плод у основания зубочисткой, смоченной в спирте, или протрите кожуру ватным диском с водкой. Заверните в полиэтилен и оставьте на сутки.

Сохранить все вкусовые качества и внешний вид фрукта можно только с помощью третьего способа.

© Pixabay / WebArts Хурма © Pixabay / WebArts Хурма. Архивное фото

Приготовление и хранение хурмы

Свежая хурма хранится в холодильнике при температуре 0-1°C до трех месяцев, если плоды спелые и без повреждений. Оберните каждый фрукт бумагой и разложите в один слой, чтобы они не соприкасались. В морозилке хурма может храниться до шести месяцев.

Что приготовить из хурмы:

Сушеная хурма. Вяленая хурма напоминает курагу и другие сухофрукты, но имеет более нежный вкус. Как сушить хурму в домашних условиях — очистить плоды от кожуры, нарезать их дольками и отправить в духовку на 6-8 часов при температуре 60-70°C. Можно воспользоваться специальной сушилкой. Готовый продукт храните в стеклянной банке или тканевом мешочке. Варенье из хурмы. Для варенья подойдут слегка недозревшие плоды. Нарежьте мякоть кусочками, засыпьте сахаром в пропорции 1:1 и варите в три подхода по 10-15 минут с полным остыванием между этапами. Добавьте лимонный сок для баланса сладости. Салат с хурмой. Сочетайте хурму с сырами (фета, бри, моцарелла), орехами, рукколой или шпинатом. Заправка — оливковое масло с бальзамическим уксусом. Хурма также хорошо сочетается с мясом птицы, особенно с уткой.

Добавляйте хурму в смузи, запеканки, сырники, маффины или пюрируйте для джема. Мякоть можно смешать с творогом или овсянкой на завтрак.

© Фото : Федеральный проект "Гастрономическая карта России" Сушеная хурма © Фото : Федеральный проект "Гастрономическая карта России" Сушеная хурма . Архивное фото

Факты о хурме: где и как растет

Как растет хурма в природе? Это листопадное дерево семейства эбеновых, которое может достигать 8-12 метров в высоту. Хурма теплолюбива и предпочитает субтропический климат с мягкими зимами. Цветет в мае-июне, а плоды созревают в октябре-декабре, поэтому сезон хурмы приходится на осенне-зимние месяцы.

Где растет хурма в России? Промышленное выращивание возможно в Краснодарском крае, Крыму и на Кавказе, где климатические условия позволяют деревьям переносить зимы и давать урожай.