Овечкин поднялся на 20-е место в истории по числу матчей в НХЛ
20:40 20.12.2025
Овечкин поднялся на 20-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Овечкин поднялся на 20-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 20-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах...
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин поднялся на 20-е место в истории по числу матчей в НХЛ

Овечкин поднялся на 20-е место в истории по числу сыгранных матчей в НХЛ

© Фото : nhl.com/capitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : nhl.com/capitals
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 20-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
Вашингтон
2 : 5
Детройт
30:36 • Алексей Протас
(Том Уилсон, Расмус Сандин)
48:30 • Мартин Фехервари
(Деклан Чисхолм, Дилан Строум)
01:05 • Джон Леонард
(Симон Эдвинссон, Эндрю Копп)
21:37 • Джеймс ван Римсдайк
(Мориц Сейдер, Эндрю Копп)
25:55 • Эльмер Сёдерблум
(Марко Каспер, Альберт Йоханссон)
30:05 • Мориц Сейдер
57:10 • Дилан Ларкин
(Симон Эдвинссон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" принимает "Детройт Ред Уингз" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1526-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин догнал Райана Сутера и разделил с ним 20-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1531 матч).
