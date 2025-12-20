Овечкин поднялся на 20-е место в истории по числу матчей в НХЛ

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 20-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
20 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
30:36 • Алексей Протас
48:30 • Мартин Фехервари
01:05 • Джон Леонард
(Симон Эдвинссон, Эндрю Копп)
21:37 • Джеймс ван Римсдайк
25:55 • Эльмер Сёдерблум
(Марко Каспер, Альберт Йоханссон)
30:05 • Мориц Сейдер
57:10 • Дилан Ларкин
(Симон Эдвинссон)
"Вашингтон" принимает "Детройт Ред Уингз" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1526-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин догнал Райана Сутера и разделил с ним 20-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1531 матч).