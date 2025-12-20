Рейтинг@Mail.ru
После взрыва в Химках возбудили уголовное дело - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 20.12.2025 (обновлено: 21:47 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/khimki-2063569592.html
После взрыва в Химках возбудили уголовное дело
После взрыва в Химках возбудили уголовное дело - РИА Новости, 20.12.2025
После взрыва в Химках возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка и травмирования двух человек в Химках, сообщает СК РФ. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T21:24:00+03:00
2025-12-20T21:47:00+03:00
происшествия
химки (городской округ в московской области)
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
https://ria.ru/20251201/kreml-2058902893.html
https://ria.ru/20251220/mvd-2063569848.html
химки (городской округ в московской области)
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, химки (городской округ в московской области), россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
После взрыва в Химках возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после гибели подростка при взрыве в Химках

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка и травмирования двух человек в Химках, сообщает СК РФ.
Ранее в минздраве Московской области сообщили, что в результате взрыва в Химках пострадали три человека, из них один погиб до приезда скорой помощи. Двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения Московской области, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - как средней степени тяжести.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Кремле ответили на вопрос о введении мер после взрыва СВУ в Красногорске
1 декабря, 12:35
"В Химках возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка и травмирования двух человек ... по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Telegram-канале прокуратуры Московской области сообщается, что ведомство взяло под контроль ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по данному факту.
Кроме того, на месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Химкинский городской прокурор Андрей Гвоздев.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
МВД назвало предварительную причину гибели подростка в Химках
Вчера, 21:26
 
ПроисшествияХимки (городской округ в Московской области)РоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала