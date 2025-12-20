После взрыва в Химках возбудили уголовное дело

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка и травмирования двух человек в Химках, сообщает СК РФ.
Ранее в минздраве Московской области сообщили, что в результате взрыва в Химках пострадали три человека, из них один погиб до приезда скорой помощи. Двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения Московской области, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - как средней степени тяжести.
"В Химках возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка и травмирования двух человек ... по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Telegram-канале прокуратуры Московской области сообщается, что ведомство взяло под контроль ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по данному факту.
Кроме того, на месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Химкинский городской прокурор Андрей Гвоздев.