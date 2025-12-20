В Химках при взрыве погиб ребенок

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. При взрыве в Химках погиб 12-летний подросток, сообщил подмосковный Минздрав.
«
"В результате взрыва пострадали три человека, из них один погиб до приезда скорой помощи", — говорится в Telegram-канале ведомства.
ЧП произошло в микрорайоне Сходня, во дворе дома в Банном переулке. На месте взрыва работают оперативные службы, территория оцеплена.
Пострадавших — еще одного подростка и 51-летнюю женщину, находившуюся поблизости, — доставили в медицинские учреждения Подмосковья. Состояние одного из них тяжелое, второго — средней степени тяжести.
Позднее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщила, что мальчика прооперировали. Он находится в реанимации в стабильном состоянии.
По данным Следственного комитета, причиной гибели ребенка, предварительно, стал взрыв пиротехнического устройства. Возбуждено уголовное дело.
