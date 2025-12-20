Необычный маршрут украшен подсветкой и гирляндами. Здесь установили несколько ярких новогодних фотозон, большую елку и много павильонов. Кататься вдоль Москвы-реки можно и в плюсовую погоду.
Один из самых длинных в России катков появился на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское". Длина ледовой площадки – 1,7 километра.
Прогулка на коньках: чем примечателен новый каток в "Коломенском"
Один из самых длинных в России катков появился на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское". Длина ледовой площадки – 1,7 километра. Необычный маршрут украшен подсветкой и гирляндами. Здесь установили несколько ярких новогодних фотозон, большую елку и много павильонов. Кататься вдоль Москвы-реки можно и в плюсовую погоду.
Один из самых длинных в России катков появился на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское". Длина ледовой площадки – 1,7 километра.