22:51 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/kallas-2063575434.html
Орбан сравнил Каллас с Гитлером и Наполеоном
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Премьер-министр Виктор Орбан на встрече с активистами партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" сравнил главу евродипломатии Каю Каллас с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом, его слова передает телеканал M1.
"Конечно, есть "великие" европейские традиции. Ведь Россию уже пытались атаковать — например, Наполеон, не так ли? И Гитлер. У них это не получилось. А теперь Кае Каллас это, конечно удастся", — иронично отметил премьер.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Орбан заявил, что неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине
Вчера, 17:07
Таким образом венгерский лидер раскритиковал Евросоюз за попытки разжечь конфликт с Россией.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Этого не избежать". Орбан выступил с тревожным предупреждением по Украине
Вчера, 17:04
 
