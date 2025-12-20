https://ria.ru/20251220/kallas-2063575434.html
Орбан сравнил Каллас с Гитлером и Наполеоном
Орбан сравнил Каллас с Гитлером и Наполеоном - РИА Новости, 20.12.2025
Орбан сравнил Каллас с Гитлером и Наполеоном
Премьер-министр Виктор Орбан на встрече с активистами партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" сравнил главу евродипломатии Каю Каллас с Адольфом Гитлером и РИА Новости, 20.12.2025
