В Калининграде замначальника департамента минрегконтроля обвинили во взятке - РИА Новости, 20.12.2025
15:15 20.12.2025
В Калининграде замначальника департамента минрегконтроля обвинили во взятке
происшествия
калининградская область
россия
калининград
калининградская область
россия
калининград
В Калининграде замначальника департамента минрегконтроля обвинили во взятке

Статуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Заместитель начальника департамента строительного надзора министерства регионального контроля Калининградской области обвиняется в в получении взятки, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
По версии следствия, замначальника после выездной проверки строящегося в Краснознаменском районе птицеводческого комплекса предложил своему знакомому выступить посредником в получении от представителей этой организации взятки за то, чтобы её не привлекли к административной ответственности за выявленные нарушения. Знакомый фигуранта согласился и во вторник получил от представителя комплекса 750 тысяч рублей, часть из которых оставил себе в качестве вознаграждения, остальное передал обвиняемому.
"Следственным отделом... 48-летнему заместителю начальника департамента строительного надзора министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Его 39-летний знакомый обвиняется в посредничестве во взяточничестве (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В СУСК Калининградской области отметили, что замначальника департамента заключили под стражу до 18 февраля 2026 года. Со знакомым фигуранта, выступившим посредником при получении взятки, проводятся следственные действия.
