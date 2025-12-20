В Калининграде замначальника департамента минрегконтроля обвинили во взятке

По версии следствия, замначальника после выездной проверки строящегося в Краснознаменском районе птицеводческого комплекса предложил своему знакомому выступить посредником в получении от представителей этой организации взятки за то, чтобы её не привлекли к административной ответственности за выявленные нарушения. Знакомый фигуранта согласился и во вторник получил от представителя комплекса 750 тысяч рублей, часть из которых оставил себе в качестве вознаграждения, остальное передал обвиняемому.