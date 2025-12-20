https://ria.ru/20251220/kaliningrad-2063523108.html
В Калининграде замначальника департамента минрегконтроля обвинили во взятке
В Калининграде замначальника департамента минрегконтроля обвинили во взятке - РИА Новости, 20.12.2025
В Калининграде замначальника департамента минрегконтроля обвинили во взятке
Заместитель начальника департамента строительного надзора министерства регионального контроля Калининградской области обвиняется в в получении взятки,... РИА Новости, 20.12.2025
В Калининграде замначальника департамента минрегконтроля обвинили во взятке
В Калининграде замначальника департамента минрегконтроля обвинили во взятках
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости.
Заместитель начальника департамента строительного надзора министерства регионального контроля Калининградской области обвиняется в в получении взятки, возбуждено уголовное дело, сообщает
региональное СУСК РФ.
По версии следствия, замначальника после выездной проверки строящегося в Краснознаменском районе птицеводческого комплекса предложил своему знакомому выступить посредником в получении от представителей этой организации взятки за то, чтобы её не привлекли к административной ответственности за выявленные нарушения. Знакомый фигуранта согласился и во вторник получил от представителя комплекса 750 тысяч рублей, часть из которых оставил себе в качестве вознаграждения, остальное передал обвиняемому.
"Следственным отделом... 48-летнему заместителю начальника департамента строительного надзора министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ
(получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Его 39-летний знакомый обвиняется в посредничестве во взяточничестве (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В СУСК Калининградской области отметили, что замначальника департамента заключили под стражу до 18 февраля 2026 года. Со знакомым фигуранта, выступившим посредником при получении взятки, проводятся следственные действия.