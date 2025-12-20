Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль проинформирует Трампа о вариантах возможного нападения на Иран
18:14 20.12.2025 (обновлено: 19:26 20.12.2025)
СМИ: Израиль проинформирует Трампа о вариантах возможного нападения на Иран
2025-12-20T18:14:00+03:00
2025-12-20T19:26:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Израиль может нанести новые удары по Ирану, пишет NBC со ссылкой на источники.
"Израильские чиновники все больше обеспокоены тем, что Иран расширяет производство своей программы по созданию баллистических ракет, <...> и готовятся проинформировать президента Дональда Трампа о вариантах повторного нападения на него", — говорится в публикации.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Глава МИД Ирана заявил, что Израиль планировал покушение на него в июне
27 июля, 18:22
По данным издания, часть аргументов премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в пользу новой атаки будет заключаться в том, что действия Ирана представляют опасность не только для Тель-Авива, но и для всего региона в целом, включая интересы Вашингтона.
"Ожидается, что израильский лидер представит Трампу варианты для США: участвовать или оказать помощь в любых новых военных операциях", — отмечается в статье.

Война Израиля и Ирана

В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы. Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Спасти Нетаньяху: конфликт эпохи постмодерна
28 июня, 08:00
Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Трамп утверждал, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.
Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Соединенные Штаты через дипломатические каналы. Никто не пострадал. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
Позднее Иран сообщал, что намерен восстановить пострадавшие объекты и продолжить развитие ядерной сферы, в том числе за счет строительства новых атомных электростанций. При этом в Тегеране уточняли, что готовы пойти на шаги по выстраиванию доверия к иранской ядерной отрасли.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лавров рассказал о контактах США по ситуации с Ираном
17 декабря, 14:43
 
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
 
 
