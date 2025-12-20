СМИ: Израиль проинформирует Трампа о вариантах возможного нападения на Иран

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Израиль может нанести новые удары по Ирану, пишет NBC со ссылкой на источники.
"Израильские чиновники все больше обеспокоены тем, что Иран расширяет производство своей программы по созданию баллистических ракет, <...> и готовятся проинформировать президента Дональда Трампа о вариантах повторного нападения на него", — говорится в публикации.
По данным издания, часть аргументов премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в пользу новой атаки будет заключаться в том, что действия Ирана представляют опасность не только для Тель-Авива, но и для всего региона в целом, включая интересы Вашингтона.
"Ожидается, что израильский лидер представит Трампу варианты для США: участвовать или оказать помощь в любых новых военных операциях", — отмечается в статье.
Война Израиля и Ирана
В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы. Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
Позднее Иран сообщал, что намерен восстановить пострадавшие объекты и продолжить развитие ядерной сферы, в том числе за счет строительства новых атомных электростанций. При этом в Тегеране уточняли, что готовы пойти на шаги по выстраиванию доверия к иранской ядерной отрасли.
