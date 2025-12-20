МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщила Росавиация.
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения - РИА Новости, 20.12.2025
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения
Пассажирский самолёт. Архивное фото