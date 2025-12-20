Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения
10:27 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/ivanovo-2063481859.html
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T10:27:00+03:00
2025-12-20T10:27:00+03:00
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения

Временные ограничения сняли в аэропортах Иваново и Ярославля

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Иваново ("Южный"), Ярославль ("Туношна"). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропортах Геленджика и Ярославля сняли временные ограничения
Вчера, 09:37
