В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников
В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 20.12.2025
На территории Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА