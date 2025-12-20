Историк рассказал, как советская контрразведка спасла рукописи Коперника

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Советская военная контрразведка "Смерш" в годы Великой Отечественной войны не только противостояла спецслужбам гитлеровской Германии и ее союзников, вела поиск нацистских военных преступников и их пособников, но и в рамках своей компетенции занималась спасением культурных ценностей - в 1945 году смершевцы разыскали рукописи великого ученого эпохи Возрождения Николая Коперника, создателя теории вращения Земли вокруг Солнца.

Об этом РИА Новости рассказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ , историк спецслужб Олег Матвеев.

В субботу в России отмечается профессиональный праздник сотрудников и ветеранов органов государственной безопасности. Одну из самых ярких и героических страниц в историю отечественных специальных служб вписало Главное управление контрразведки "Смерш" Народного комиссариата обороны СССР (1943-1946), ставшее самой эффективной спецслужбой Второй мировой войны, не имевшей аналогов по размаху и результативности оперативно-разыскной деятельности.

"Смерш" решал широкий спектр задач: боролся со шпионской и диверсионно-террористической деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной армии, а также с изменниками родине, предателями, дезертирами, членовредителями и антисоветскими элементами в армии, осуществлял проверочную работу среди военнопленных противника и освобожденных из плена или вышедших из окружения советских военнослужащих, проводил оперативные радиоигры с немецкими спецслужбами, забрасывал зафронтовую агентуру с целью добывания информации о намерениях противника и выявления каналов проникновения его агентов в советский тыл. Но этим функционал советской военной контрразведки тех лет отнюдь не ограничивался - подчас ситуации, сложившиеся в непростых условиях боевых действий, существенно расширяли круг задач, решаемых "Смершем". И спасение культурных ценностей мирового значения, таких как рукописи Николая Коперника, можно также отнести к числу таковых", - сказал Матвеев.

Историк спецслужб рассказал подробности истории со спасением советскими контрразведчиками рукописей Коперника, изложенные в одном из рассекреченных документов из фондов Центрального архива ФСБ России, опубликованном в только что вышедшем в свет сборнике документов "Абакумов - Сталину: "Особая папка" ГУКР "Смерш" НКО СССР". Матвеев процитировал докладную записку руководителя ГУКР "Смерш" комиссара госбезопасности 2-го ранга Виктора Абакумова в Государственный Комитет Обороны Иосифу Сталину Вячеславу Молотову от 19 июня 1945 года. В ней Абакумов сообщает о задержании сотрудниками Управления контрразведки "Смерш" 3-го Белорусского фронта в городе Фрауенбурге Восточной Пруссии (ныне польский Фромборк) "по подозрению в укрывательстве преступных лиц из числа немцев" генерального викария католической церкви Алоиза Марквардта и его личного секретаря Иоганнеса Паршау.

"В процессе опроса Марквардт… показал, что на протяжении многих лет он ведал архивом епископства католической церкви Восточной Пруссии в Фрауенбурге, где хранились рукописи известного астронома Коперника, подлинные приказы польских королей периода XIV-XVIII веков и другие ценные исторические документы. Как показал Марквардт, после вступления Красной армии в Восточную Пруссию и когда боевые действия приблизились к Фрауенбургу, он в целях сохранения от бомбардировки этих ценных документов забрал их из архива католической церкви и спрятал в подвале по Домштрассе № 21 города Фрауенбурга. При этом Марквардт заявил, что спрятанные им рукописи Коперника и приказы польских королей и других видных деятелей являются подлинными. Следует отметить, что из истории жизни Коперника известно, что он проживал в городе Фрауенбурге", - сообщил Абакумов руководителям ГКО.

Сотрудниками Управления контрразведки "Смерш" 3-го Белорусского фронта по указанному адресу "в подвале, в разобранном виде на полу были обнаружены и изъяты перечисленные Марквардтом документы".

По словам Абакумова, в числе изъятых документов Марквардт предъявил и назвал следующие: "Тетради в расшитом виде, именуемые "Локационес манзурус" (размещение крепостных), с рукописями Коперника и других видных деятелей конца XV и начала XVI веков", "документ, именуемый "Артикулы юрати" (параграфы клятвы) католической церкви Эрмландта, датированный 1523 г., с личной подписью Коперника", "рукописи писем неизвестных авторов к Копернику, датированные 1521 г.", "рукописные приказы польских королей и влиятельных духовных лиц с 1305 по 1804 г.", "документы короля Польши Иоганна Казимира", "документ, собственно подписанный великим герцогом Иоганном III", "рукописные приказы короля Карла IV от августа 1357 г.".

Кроме того, Абакумов проинформировал, что Марквардт и Паршау тогда же заявили, что под полом католической церкви во Фрауенбурге "они также запрятали религиозные уникальные книги, относящиеся в XIV-ХVIII векам и представляющие большую историческую ценность", а в обогревательных трубах этой же церкви - драгоценную утварь XV-ХVIII веков.

"Указанные книги и ценности были нашими работниками изъяты", - уточнял начальник ГУКР "Смерш".

Абакумов сообщил и о том, что происходило далее.

"Находившийся в то время в командировке на 3-м Белорусском фронте по делам выявления вывезенных немцами из Советского Союза культурных ценностей представитель Академии наук СССР тов. Шапиро, ознакомившись с рукописями Коперника и другими документами, заявил, что они представляют исключительный научный интерес. Все документы и книги написаны на латинском языке очень мелким почерком, который трудно разобрать, и для перевода и изучения их требуются опытные специалисты, хорошо знающие латинскую письменность периода ХIV-ХVIII веков", - говорилось в докладной записке.

По словам Абакумова, президент Академии наук СССР академик Владимир Комаров неоднократно обращался в ГУКР "Смерш" "с настоятельной просьбой передать рукописи Коперника и все другие исторические документы и ценности в Академию наук СССР". Абакумов, в свою очередь, лично обращался в связи с этим к Молотову "за указанием, как поступить с этими документами".

"По указанию тов. В.М. Молотова рукописи Коперника и другие документы подготавливаются для передачи в Совнарком Союза ССР", - отмечал Абакумов.

Изучив при помощи ученых содержание вывезенных из Восточной Пруссии исторических артефактов, правительство СССР приняло решение передать эти культурные ценности польскому государству. Десятого апреля 1952 года в торжественной обстановке в здании президиума Академии наук СССР в Москве заместителю министра высшего образования Польши Голянскому были переданы старинные книги, научная литература и церковная утварь из собора, священнослужителем которого в течение многих лет был Коперник. Об этом событии 13 апреля 1952-го сообщила газета "Правда".