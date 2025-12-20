https://ria.ru/20251220/iordanija-2063535796.html
Иордания подтвердила участие в ударах по позициям ИГ* в Сирии
Иордания подтвердила участие в ударах по позициям ИГ* в Сирии
Иордания подтвердила участие в ударах по позициям ИГ* в Сирии
Иордания подтвердила участие в операции США в нанесении ударов по позициям террористической группировки "Исламское государство"* на юге Сирии
2025-12-20T16:31:00+03:00
2025-12-20T16:31:00+03:00
2025-12-20T16:31:00+03:00
в мире
сирия
иордания
сша
исламское государство*
сирия
иордания
сша
Иордания подтвердила участие в ударах по позициям ИГ* в Сирии
Иордания подтвердила участие в ударах США по ИГ на юге Сирии
ДОХА, 20 дек - РИА Новости.
Иордания подтвердила участие в операции США в нанесении ударов по позициям террористической группировки "Исламское государство"* на юге Сирии в ответ на нападение на американских военных, говорится
в сообщении командования вооруженными силами королевства.
Ранее президент США Дональд Трамп
сообщил об ударе по террористам в Сирии
, причастным к гибели американских военных на прошлой неделе. Центральное командование США (CENTCOM) уточнило, что военные силы США и Иордании
поразили более 70 целей группировки "Исламское государство
"* в разных частях в центральной Сирии.
"Королевские военно-воздушные силы Иордании рано утром в пятницу приняли участие в точечных авиаударах по нескольким позициям ИГ* на юге Сирии. Это участие, осуществляемое в сотрудничестве с Соединенными Штатами, происходит в рамках международной коалиции против ИГ*, к которой недавно присоединилось сирийское правительство", - отмечается в сообщении, переданном Иорданским агентством новостей PETRA.
Армейское командование указало, что "эта операция является частью войны с терроризмом и направлена на предотвращение использования экстремистскими организациями этих районов в качестве плацдармов для создания угрозы безопасности соседям Сирии и всего региона". По данным иорданских военных, террористическая группировка восстановила свои возможности на юге Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.