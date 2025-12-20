Иордания подтвердила участие в ударах по позициям ИГ* в Сирии

"Королевские военно-воздушные силы Иордании рано утром в пятницу приняли участие в точечных авиаударах по нескольким позициям ИГ* на юге Сирии. Это участие, осуществляемое в сотрудничестве с Соединенными Штатами, происходит в рамках международной коалиции против ИГ*, к которой недавно присоединилось сирийское правительство", - отмечается в сообщении, переданном Иорданским агентством новостей PETRA.