Иордания подтвердила участие в ударах по позициям ИГ* в Сирии - РИА Новости, 20.12.2025
16:31 20.12.2025
Иордания подтвердила участие в ударах по позициям ИГ* в Сирии
в мире
сирия
иордания
сша
исламское государство*
сирия
иордания
сша
Иордания подтвердила участие в ударах по позициям ИГ* в Сирии

ДОХА, 20 дек - РИА Новости. Иордания подтвердила участие в операции США в нанесении ударов по позициям террористической группировки "Исламское государство"* на юге Сирии в ответ на нападение на американских военных, говорится в сообщении командования вооруженными силами королевства.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об ударе по террористам в Сирии, причастным к гибели американских военных на прошлой неделе. Центральное командование США (CENTCOM) уточнило, что военные силы США и Иордании поразили более 70 целей группировки "Исламское государство"* в разных частях в центральной Сирии.
Американский военный на севере Сирии - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
СМИ: удары США по ИГ* в Сирии могут продолжаться несколько недель или месяц
Вчера, 15:17
"Королевские военно-воздушные силы Иордании рано утром в пятницу приняли участие в точечных авиаударах по нескольким позициям ИГ* на юге Сирии. Это участие, осуществляемое в сотрудничестве с Соединенными Штатами, происходит в рамках международной коалиции против ИГ*, к которой недавно присоединилось сирийское правительство", - отмечается в сообщении, переданном Иорданским агентством новостей PETRA.
Армейское командование указало, что "эта операция является частью войны с терроризмом и направлена на предотвращение использования экстремистскими организациями этих районов в качестве плацдармов для создания угрозы безопасности соседям Сирии и всего региона". По данным иорданских военных, террористическая группировка восстановила свои возможности на юге Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
СМИ: США уведомили Израиль перед нанесением ударов по террористам в Сирии
Вчера, 07:23
 
