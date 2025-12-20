https://ria.ru/20251220/internet-2063461944.html
В Николаевской области упал уровень интернет-подключения
Значительное снижение уровня интернет-подключения зафиксировано в ночь на субботу в Николаевской области Украины, сообщила международная служба мониторинга... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T04:50:00+03:00
NetBlocks: в Николаевской области снизился уровень интернет-подключения