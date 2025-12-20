Рейтинг@Mail.ru
В Николаевской области упал уровень интернет-подключения - РИА Новости, 20.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 20.12.2025
В Николаевской области упал уровень интернет-подключения
Значительное снижение уровня интернет-подключения зафиксировано в ночь на субботу в Николаевской области Украины, сообщила международная служба мониторинга... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T04:50:00+03:00
2025-12-20T04:50:00+03:00
В Николаевской области упал уровень интернет-подключения

NetBlocks: в Николаевской области снизился уровень интернет-подключения

Город Николаев
Город Николаев - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Город Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Значительное снижение уровня интернет-подключения зафиксировано в ночь на субботу в Николаевской области Украины, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
В пятницу вечером украинское издание "Страна.ua" сообщило, что подконтрольные ВСУ города Херсон и Николаев оказались частично обесточены.
"Данные сети свидетельствуют о серьезных сбоях в интернет-соединении в Николаевской области Украины", - говорится в сообщении службы в Telegram-канале.
Украинские пожарные на месте пожара после взрыва - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Николаеве прогремел взрыв
© 2025 МИА «Россия сегодня»
