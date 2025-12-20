Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Путина рассказал, надо ли бояться искусственного интеллекта - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/ii-2063452694.html
Экс-советник Путина рассказал, надо ли бояться искусственного интеллекта
Экс-советник Путина рассказал, надо ли бояться искусственного интеллекта - РИА Новости, 20.12.2025
Экс-советник Путина рассказал, надо ли бояться искусственного интеллекта
Искусственный интеллект - это удобный инструмент, который бесконечно далек от того, чтобы руководить людьми, эта технология способна навредить только в том... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T00:28:00+03:00
2025-12-20T00:28:00+03:00
технологии
россия
герман клименко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021404284_11:0:1376:768_1920x0_80_0_0_9a1e102db7384a133092b70e16dbb47f.png
https://ria.ru/20251219/putin-2063349466.html
https://ria.ru/20251218/kreml-2063042688.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021404284_197:0:1221:768_1920x0_80_0_0_8acfb43746e4d3f37ce96852b0edd9ba.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, герман клименко
Технологии, Россия, Герман Клименко
Экс-советник Путина рассказал, надо ли бояться искусственного интеллекта

Герман Клименко: ИИ не нужно бояться, он не может навредить без команды человека

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект - это удобный инструмент, который бесконечно далек от того, чтобы руководить людьми, эта технология способна навредить только в том случае, если ей это доверит человек, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.
"ИИ — всего лишь очередное удобство. Наверное, найдутся те, кто в результате его применения обленится. Но это будет не вина ИИ: ленивые люди были, есть и будут всегда. Другая страшилка — что искусственный интеллект нас поработит или станет орудием чьей-то злой воли. На самом деле, ИИ бесконечно далек от того, чтобы нами руководить. Может ли он как-то навредить, что-то взорвать? Может. Если ему это доверит человек. Бояться надо опасных людей, а не технологий", - рассказал Клименко в интервью, опубликованном на сайте издания "Аргументы и факты".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал, как выстраивать учебный процесс в школах с развитием ИИ
Вчера, 16:50
Он считает, что искусственный интеллект для людей, которым нужно быстро получить какие-то знания - "это потрясающий инструмент".
"Я буквально каждый день им наслаждаюсь — то, что раньше занимало у меня неделю или две, сейчас занимает всего 10-20 минут. Любое исследование любого рынка можно заказать ИИ", - поделился Клименко.
Клименко являлся советником президента РФ по вопросам развития интернета с 2016 по 2018 год.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Технологии ИИ совершили большой шаг вперед за год, заявил Песков
18 декабря, 19:32
 
ТехнологииРоссияГерман Клименко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала