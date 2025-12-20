Экс-советник Путина рассказал, надо ли бояться искусственного интеллекта

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект - это удобный инструмент, который бесконечно далек от того, чтобы руководить людьми, эта технология способна навредить только в том случае, если ей это доверит человек, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

"ИИ — всего лишь очередное удобство. Наверное, найдутся те, кто в результате его применения обленится. Но это будет не вина ИИ: ленивые люди были, есть и будут всегда. Другая страшилка — что искусственный интеллект нас поработит или станет орудием чьей-то злой воли. На самом деле, ИИ бесконечно далек от того, чтобы нами руководить. Может ли он как-то навредить, что-то взорвать? Может. Если ему это доверит человек. Бояться надо опасных людей, а не технологий", - рассказал Клименко в интервью, опубликованном на сайте издания " Аргументы и факты ".

Он считает, что искусственный интеллект для людей, которым нужно быстро получить какие-то знания - "это потрясающий инструмент".

"Я буквально каждый день им наслаждаюсь — то, что раньше занимало у меня неделю или две, сейчас занимает всего 10-20 минут. Любое исследование любого рынка можно заказать ИИ", - поделился Клименко.