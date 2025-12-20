Рейтинг@Mail.ru
В Турции обнаружили очередной БПЛА - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/hrriyet-2063543992.html
В Турции обнаружили очередной БПЛА
В Турции обнаружили очередной БПЛА - РИА Новости, 20.12.2025
В Турции обнаружили очередной БПЛА
Очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружен на территории Турции — в провинции Балыкесир на северо-западе республики, аппарат направлен в Анкару... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T17:18:00+03:00
2025-12-20T17:18:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
черное море
яшар гюлер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063544691_0:215:1079:822_1920x0_80_0_0_abb7d5183bc4817857f61a73eff1fe4e.jpg
https://ria.ru/20251219/dron-2063331403.html
турция
анкара (провинция)
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063544691_0:114:1079:923_1920x0_80_0_0_78f365c3ba4ff1dc6eb22254185207de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, анкара (провинция), черное море, яшар гюлер
В мире, Турция, Анкара (провинция), Черное море, Яшар Гюлер
В Турции обнаружили очередной БПЛА

Hürriyet: очередной БПЛА обнаружили в Турции и доставили в Анкару для экспертизы

© Фото : соцсетиБеспилотный летательный аппарат, упавший в турецкой провинции Балыкесир
Беспилотный летательный аппарат, упавший в турецкой провинции Балыкесир - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : соцсети
Беспилотный летательный аппарат, упавший в турецкой провинции Балыкесир. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружен на территории Турции — в провинции Балыкесир на северо-западе республики, аппарат направлен в Анкару для детального изучения, сообщает газета Hürriyet.
Ранее министерство обороны Турции сообщило, что беспилотник, предположительно вышедший из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в воздушном пространстве страны над Чёрным морем. При этом принадлежность БПЛА уточнена не была. На фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами Анкара принимает дополнительные меры по защите критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море, заявил ранее в субботу министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
"Беспилотник упал на пустырь в районе Салур округа Маньяс провинции Балыкесир. Аппарат был обнаружен фермерами и передан силам безопасности", - уточнила газета.
Отмечается, что для проверки БПЛА на наличие взрывных устройств были задействованы специально обученные собаки. В результате было установлено, что на аппарате отсутствуют какие-либо надписи, флаги или эмблемы, после чего он был доставлен в Анкару для проведения экспертизы.
БПЛА, упавший в турецкой провинции Коджаэли - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Турции упал неизвестный БПЛА
19 декабря, 16:17
 
В миреТурцияАнкара (провинция)Черное мореЯшар Гюлер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала