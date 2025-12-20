В Турции обнаружили очередной БПЛА

АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружен на территории Турции — в провинции Балыкесир на северо-западе республики, аппарат направлен в Анкару для детального изучения, сообщает газета Hürriyet.
Ранее министерство обороны Турции сообщило, что беспилотник, предположительно вышедший из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в воздушном пространстве страны над Чёрным морем. При этом принадлежность БПЛА уточнена не была. На фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами Анкара принимает дополнительные меры по защите критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море, заявил ранее в субботу министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
"Беспилотник упал на пустырь в районе Салур округа Маньяс провинции Балыкесир. Аппарат был обнаружен фермерами и передан силам безопасности", - уточнила газета.
Отмечается, что для проверки БПЛА на наличие взрывных устройств были задействованы специально обученные собаки. В результате было установлено, что на аппарате отсутствуют какие-либо надписи, флаги или эмблемы, после чего он был доставлен в Анкару для проведения экспертизы.
