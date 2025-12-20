В Химках полицейские перекрыли дорогу к месту взрыва, где погиб подросток

ХИМКИ (Московская обл.), 20 дек - РИА Новости. Полицейские перекрыли дорогу к месту взрыва в подмосковных Химках, где погиб подросток и двое человек пострадали, на месте работают сотрудники экстренных служб, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в минздраве Московской области сообщили, что в результате взрыва в Химках пострадали три человека, из них один погиб до приезда скорой помощи. Двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения Московской области, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - как средней степени тяжести.