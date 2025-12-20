https://ria.ru/20251220/himki-2063572872.html
В Химках полицейские перекрыли дорогу к месту взрыва, где погиб подросток
В Химках полицейские перекрыли дорогу к месту взрыва, где погиб подросток
Полицейские перекрыли дорогу к месту взрыва в подмосковных Химках, где погиб подросток и двое человек пострадали, на месте работают сотрудники экстренных служб, РИА Новости, 20.12.2025
В Химках полицейские перекрыли дорогу к месту взрыва, где погиб подросток
