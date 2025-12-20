Рейтинг@Mail.ru
В Химках полицейские перекрыли дорогу к месту взрыва, где погиб подросток
22:05 20.12.2025 (обновлено: 22:26 20.12.2025)
В Химках полицейские перекрыли дорогу к месту взрыва, где погиб подросток
происшествия
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Полицейский на улице. Архивное фото
ХИМКИ (Московская обл.), 20 дек - РИА Новости. Полицейские перекрыли дорогу к месту взрыва в подмосковных Химках, где погиб подросток и двое человек пострадали, на месте работают сотрудники экстренных служб, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, на месте работают сотрудники СК, а также кинологи.
В СК РФ рассказали, что уголовное дело завели по факту гибели подростка и травмирования двоих человек в Химках по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По данным следствия, произошел взрыв пиротехнического устройства.
Ранее в минздраве Московской области сообщили, что в результате взрыва в Химках пострадали три человека, из них один погиб до приезда скорой помощи. Двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения Московской области, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - как средней степени тяжести.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
МВД назвало предварительную причину гибели подростка в Химках
ПроисшествияХимки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
