В Химках при взрыве пиротехники погиб 12-летний подросток, сообщили в СК - РИА Новости, 20.12.2025
21:35 20.12.2025 (обновлено: 21:53 20.12.2025)
В Химках при взрыве пиротехники погиб 12-летний подросток, сообщили в СК
происшествия
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
россия
происшествия, химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. При взрыве в Химках погиб 12-летний подросток, сообщает Следственный комитет.
«
"По предварительным данным следствия произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний подросток", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Уточняется, что еще одного несовершеннолетнего госпитализировали. Кроме того, при взрыве ранения получила 51-летняя женщина, которая находилась неподалеку, ее также отвезли в больницу.
Ранее в Минздраве Подмосковья сообщили, что при взрыве в Химках пострадали три человека, один из них погиб до приезда врачей. Двух пострадавших доставили в медучреждения. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго — как средней степени тяжести.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
МВД назвало предварительную причину гибели подростка в Химках
