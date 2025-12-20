В Химках при взрыве пиротехники погиб 12-летний подросток, сообщили в СК

"По предварительным данным следствия произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний подросток", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что еще одного несовершеннолетнего госпитализировали. Кроме того, при взрыве ранения получила 51-летняя женщина, которая находилась неподалеку, ее также отвезли в больницу.

Ранее в Минздраве Подмосковья сообщили, что при взрыве в Химках пострадали три человека, один из них погиб до приезда врачей. Двух пострадавших доставили в медучреждения. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго — как средней степени тяжести.