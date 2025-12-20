Рейтинг@Mail.ru
Оперативные службы работают на месте взрыва в Химках - РИА Новости, 20.12.2025
21:18 20.12.2025
Оперативные службы работают на месте взрыва в Химках
происшествия, химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье), сходня
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье), Сходня
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Оперативные службы работают на месте взрыва в подмосковных Химках, территория оцеплена, ведутся следственные мероприятия, сообщила глава городского округа Елена Землякова.
Ранее в минздраве Московской области сообщили, что в результате взрыва в Химках пострадали три человека, из них один погиб до приезда скорой помощи. Двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения Московской области, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго — как средней степени тяжести.
"По происшествию в микрорайоне Сходня. В 18.09 оператору системы-112 поступило сообщение о взрыве вблизи дома 1 на Банном переулке. На данный момент на месте работают оперативные службы. Территория оцеплена. Ведутся следственные мероприятия. Один человек погиб, два ранены. Они госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написала Землякова в своем Telegram-канале.
