Оперативные службы работают на месте взрыва в Химках
Оперативные службы работают на месте взрыва в Химках
Оперативные службы работают на месте взрыва в подмосковных Химках, территория оцеплена, ведутся следственные мероприятия, сообщила глава городского округа Елена РИА Новости, 20.12.2025
происшествия
